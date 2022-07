Na Zambujeira do Mar, restaurante Touril & Celso – Sabores da Costa Alentejana com novidades este verão

Localizada no coração do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e da Costa Vicentina, a Herdade do Touril recebe os dias quentes de verão com um espaço de restauração completamente renovado. Depois de um período a funcionar exclusivamente para hóspedes, o restaurante Touril & Celso – Sabores da Costa Alentejana abre também ao público que não esteja alojado no Touril.

A marcar esta reabertura está não só a parceria que a Herdade do Touril estabeleceu, em 2018, com a Tasca do Celso, mas também a necessidade permanente de inovar e de criar novas iguarias que revelem o que o Alentejo tem de melhor.

Na base da carta está a abordagem farm-to-table, a que o restaurante de Vila Nova de Milfontes veio juntar o trabalho dos produtos da horta biológica do Touril e dos petiscos típicos da Costa Alentejana.

O chef Miguel Batista apresenta uma cozinha saudável, leve e fresca, condições obrigatórias nos meses quentes, une as memórias dos repastos na casa dos avós aos produtos orgânicos cultivados no Touril.

Para os amantes de petiscos nas tardes quentes do Alentejo, a carta Touril & Celso – Sabores da Costa Alentejana aposta no tradicional Pica-pau de Porco Preto, nos Peixinhos da Horta, nos Ovos com Espargos e no Gelado Caseiro de Morango.

O menu conta com entradas para abrir o apetite, como o Creme de grão-de-bico com folhas de acelga, beterraba e caju tostado, e o Ceviche de Legumes.

Os destaques dos pratos principais vão para os Filetes de Peixe-Galo acompanhados pelo habitual arroz de tomate e para os Lagartinhos de Porco Preto grelhados servidos com batata frita e o obrigatório arroz de feijão.

As sobremesas frescas, perfeitas para o verão, como o Parfait de Gengibre e Lima com molho de frutos silvestres e o Vegan Pot de Chantilly com frutos silvestres e pó de pão preto alentejano, fazem também parte do cartão de visita.

A carta de bebidas, inclui referências biológicas no que toca aos vinhos, os gins da região, como o Sharish e o Black Pig, e os sumos naturais ou detox feitos na hora.

O restaurante tem ainda opções vegetarianas e vegan.