Em Lisboa, cataplanas e caldeiradas voltam ao Terra Nova

Para começar da melhor forma a refeição, as duas novas entradas abrem o apetite dos apreciadores de boa comida. Escolha entre Lâminas de polvo, vinagrete de coentros e couli de pimentos assados e Ceviche do mar, salada de pepino e maçã verde. O Gaspacho fecha a seleção inicial.

Entre as novidades da carta, o destaque vai para a Cataplana de marisco (lagostim, camarão de Moçambique, ameijoa e mexilhão) e a Caldeirada de bacalhau com amêijoa, ambas para duas pessoas. Da nova carta fazem ainda parte as Vieiras coradas sobre risotto de ervilhas em pó de bacon fumado. Os comeres do prado não ficam esquecidos e a novidade recai sobre o Lombinho de porco com amêijoa à Bulhão Pato com cremoso de batata-doce.

Terra Nova by Populi

A refeição termina sempre de forma doce e as propostas desta estação não são exceção com a nova Terrina de três chocolates e caramelo, a Tarte de limão com frutos vermelhos e o Crumble de maçã com gelado.

Alguns dos sabores do Terra Nova by Populi mantêm-se fiéis ao ingrediente estrela do espaço, não fosse este o restaurante do vizinho Centro Interpretativo da História do Bacalhau.

Terra Nova by Populi Ala Nascente Terreiro do Paço, nº 85/86, Lisboa Contacto: tel. 916 722 753

Ainda fazem parte da carta a Bruschetta de bacalhau, tomate confitado e coentros, o Caldo de bacalhau e coentros, o Bacalhau confitado com puré de grão e bok choy, o Bacalhau à Brás com gema confitada e a Posta do meio de bacalhau assado com trilogia de pimentos.