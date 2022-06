Com as noites quentes de verão, o céu estrelado da romântica cidade de Amarante convida a jantar ao ar livre. E é essa a proposta da Casa da Calçada Relais & Châteaux, que traz de volta à mesa os “Jantares à Luz das Estrelas”. Para dar mais brilho a esta experiência, as quatro noites programadas contam com a cozinha de autor do chef Tiago Bonito, que prepara um menu especial de quatro pratos do restaurante Largo do Paço, detentor de uma estrela Michelin.

Ao longo da época estival serão quatro os eventos, temporada que começa já no dia 1 de julho, com o primeiro jantar. Seguem-se, sempre à sexta-feira, os dias 5 e 26 de agosto, e 9 de setembro. Os jantares terão início pelas 19h30 com um cocktail de boas-vindas. Pelas 20h00 tem lugar o verdadeiro desfile de estrelas, as sugestões do chef – uma entrada, um prato de peixe, um prato de carne e uma sobremesa – que serão acompanhadas por uma rigorosa seleção de vinhos do sommelier Luís Moreira.

“É já o terceiro ano que promovemos estes jantares, estas noites especiais em que queremos oferecer aos nossos clientes o melhor da Casa da Calçada, juntando a gastronomia do chef Tiago Bonito a um cenário incrível, tudo com o serviço de excelência que nos caracteriza. Têm sido um sucesso, e por isso estamos prontos para dar início a mais uma temporada de Jantares à Luz das Estrelas, em que além das que brilham no céu, teremos as criações do chef Tiago Bonito a brilhar à mesa!”, afirma Manuel de Meireles Leite, diretor-geral da Casa da Calçada.

Largo do Paço Casa da Calçada, nº 6, Amarante Contactos: tel. 255 410 830; e-mail reservas@casadacalcada.com

Com um valor de 120 euros por pessoa, incluindo a harmonização vínica, é aconselhada a reserva antecipada pelo e-mail reservas@casadacalcada.com, estando esta sujeita à capacidade máxima de 30 lugares por evento.