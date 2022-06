My.Al.Mar o restaurante algarvio com acesso a uma praia privada

Com a chegada do verão, está aberta a época dos cocktails para enfrentar a subida das temperaturas. O “Blue Margarida Frozen”, feito com rum, sumo de lima, fruta e xarope, e o “Daiquiri Morango/Limão”, feito com tequila, blue curacao, sumo de lima e açúcar, são dois dos cocktails de assinatura, perfeitos para um brinde rente ao mar.

Para acompanhar as bebidas no My.AI.Mar Tapas by the Sea há um menu, assinado pelo chef André Simões, que junta petiscos mais leves, ideais para os dias quentes de praia, e referências clássicas da culinária portuguesa. São diversas as iguarias para saborear, desde os Croquetes vegan de espinafres e pinhão (7,5 euros), passando pelo Camarão Piripíri (13,5 euros), aos Rissóis de leitão com batata frita e molho aioli (12,5 euros).

créditos: Ricardo Bernardo

Na carta, destacam-se os poke bowls, como o Poke Bowl Surf and Turf de frango e camarão (17,5 euros). No que diz respeito às pizzas, há duas variedades: a clássica Margarita (15 euros) e a Pizza My.Al.Mar (16,5 euros).

Para uma opção mais leve e fresca, o My.Al.Mar conta com saladas imperdíveis como a Salada César (13 euros) e a joia da casa, a Salada My.Al.Mar (16,5 euros).

O restaurante está aberto todos os dias da semana, entre as 9h00 e as 17h30.

Junto ao restaurante, os hóspedes do Hilton Vilamoura podem usufruir de um espaço balnear reservado. O resort conta com uma zona de praia concessionada, exclusiva para hóspedes do Hilton Vilamoura, com espreguiçadeiras e colmos privados. No pano de fundo, a vista para o mar convida os clientes a mergulhos revigorantes ou a momentos de descanso.

Os hóspedes têm também à disposição um shuttle gratuito entre o resort e a zona de praia concessionada em que o My.Al.Mar se encontra.