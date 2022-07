Real By Casa da Calçada, no Porto, tem agora um menu de degustação assinado pelo chef Hugo Rocha

Situado junto ao teatro Rivoli, no centro da cidade, onde outrora se encontrava o icónico Garça Real, o Real pretende entrar no roteiro gastronómico dos portugueses. O menu de degustação agora disponível no restaurante Real By Casa da Calçada, ao jantar, inclui uma entrada fria - Sapateira, salada russa e maracujá da Madeira -, e também uma entrada quente - Lula de anzol, manteiga de cabra e alcaparras. Como pratos principais, o Real sugere a Pescada de anzol, arroz carolino e lingueirão e o Novilho nacional, raízes e espargos verdes, e, para sobremesa, uma Tarte de chocolate, flor de sal e gelado de baunilha. Sabores da estação quente que trazem para a mesa o produto nacional numa mostra da cozinha de autor que o chef tem vindo a desenvolver neste espaço que nasceu em 2021 na Invicta.

Chef Hugo Rocha créditos: Luis Ferraz

“Decidimos selecionar algumas das melhores propostas da nossa carta e juntá-las num menu de degustação, para uma experiência diferente, mais completa. Queremos que os nossos clientes tenham uma experiência gastronómica de excelência, focada nos sabores mediterrâneos e no receituário português, e que possam provar numa mesma refeição alguns dos nossos pratos mais emblemáticos, preparados pela nossa equipa. Todas as propostas que compõe este menu são preparadas com produtos cuidadosamente selecionados, e trabalhadas com um twist de modernidade”, afirma o chef Hugo Rocha.

Real by Casa da Calçada Rua do Bonjardim, nº 185, Porto Contactos: tel. 912 551 909; e-mail reservas@restaurantereal.pt

O menu de degustação do restaurante portuense tem um custo de 70 euros por pessoa, sem bebidas incluídas, ao que poderá ser adicionada uma harmonização vínica selecionada, por 25 euros por pessoa, para uma experiência mais completa. Todos os pratos que compõe este menu especial fazem também parte da carta do Real, estando assim também disponíveis no serviço à carta.