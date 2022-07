Sabores de Itália à boleia das novidades em quatro pizzarias de Lisboa e Cascais

Localizado no coração de Lisboa, na zona das Avenidas Novas, o La Finestra (Avenida Conde de Valbom, nº 52, Lisboa; tel. 217 613 580) – a segunda das três casas que compõem o Grupo Lucca, do empresário Carlos Sousa – apresenta-se como um restaurante italiano na capital portuguesa. Todas as pizzas são cozidas em forno de lenha, como manda a tradição. O espaço conta com decoração assinada pelo artista plástico Pedro Cabrita. Da carta, destacamos a pizza Umbria (15 euros), junção de mozzarella com trufas; a Pizza de Figos (11,65 euros), com mozzarella, figos e presunto de Parma ou a Pizza Milano (11,10 euros) com tomate, mozzarella, beringela e manjericão.

Recém-chegado a Lisboa, o La Mafia Se Sienta a Mesa (Rua do Bojador, nº 107, Lisboa; tel. 218 949 119) tem vista para o Tejo, com o seu primeiro espaço – fora de Espanha –, no Parque das Nações. O grupo La Mafia, já conhecido pelos seus restaurantes dedicados a pratos italianos e mediterrânicos, estreia-se na capital portuguesa com um espaço moderno, com um amplo terraço para as noites veranis. No restaurante com mais de 500 metros quadrados, com decoração inspirada em Itália, as salas Vitelli e Pranzo fazem as delícias dos apaixonados pelo país em forma de bota.

Com previsões para abertura de um segundo espaço na capital, o La Mafia se Sienta a Mesa sugere algumas das mais recentes novidades da ementa. Para os amantes de pizza gourmet pomodoro, a Sardine Marinate e Azeitonas (13,9 euros), conta com tomate pelati bio, mozzarella, sardinhas marinadas, azeitonas, cubos de tomate, rúcula e orégãos; se prefere pizzas brancas a Funghi e Mortadela di Bolonha (13,2 euros) com natas, mozzarella, mortadela, cogumelos, rúcula, maionese trufada e Grana Padano D.O.P.; ou para quem volta sempre a um clássico a Churrasco Ragú (13,3 euros) com tomates pelati bio, scamorza, ragú de churrasco de vitela, bacon e molho barbecue.

No número 35 da Rua de São Pedro de Alcântara (tel. 910 599 555), a M’Arrecreo é ponto de paragem para quem gosta da autêntica pizza de Nápoles. A cozinha ampla e aberta para a sala, onde é possível ver a refeição a ser preparada, tem também uma nova figura de destaque: Gennaro Langella, chef napolitano e maestro pizzaiolo. O espaço já é detentor do certificado da Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN), associação que distingue e promove restaurantes do mundo, pela confeção da pizza napolitana, atestando o cumprimento das confeções artesanais, que aqui são preparadas no Forno Di Vicino, que atinge os 500 ºC, construído com pedra de origem vulcânica e com certificação da AVPN que garante qualidade, segurança e elevados padrões de produção.

Para celebrar os quatro anos da casa, o recém-chegado chef napolitano sugere a pizza Tonno e Cipolla (13,5 euros), com tomate, atum, mozzarella fior di latte, azeitonas e cebola roxa; Genovese (13 euros), mozzarella fior di latte, pesto e tomate cherry ou a Norma (12 euros), com molho de beringela, azeitonas, tomate cherry e rúcula salgada.

No concelho vizinho, em Cascais, a pizzaria Rēbu (Rua do Poço Novo, nº 19, Cascais; tel. 215 885 985) celebra três anos naquela morada, bem no centro da vila piscatória; com o nome inspirado na palavra “rebuliço” a ementa reflete bem esta designação devido ao seu ecletismo em que permite aos clientes desfrutarem de uma pizza acompanhada de um vinho, sangria ou gin num espaço agradável e descontraído.

Para celebrar este Dia Mundial da Pizza o restaurante tem novos sabores, mais leves e refrescantes, que combinam com o verão. Para os amantes de peixe e marisco, as sugestões do Rēbu começam na Pizza de Salmão (15,1 euros) ou de Camarão (16,4 euros), ambas com molho de tomate, mozzarella suprema DOP e orégãos, mas são terminadas de forma diferente: uma com salmão fumado, alcaparras e tomate cereja fatiado e a outra com camarão e alho.

Para os amantes de vegetais em todas as suas formas, recomenda-se a Pizza de Beringela e Curgete (14,2 euros), com base de molho de tomate, mozarela suprema DOP, orégãos, beringela e curgete. Se vai decidir arriscar num sabor novo para as celebrações deste ano, então a opção certeira será a Pizza de Alho e Óleo (12,5 euros) com molho de tomate, mozzarella suprema DOP, grana padano, orégãos e alho frito. O espaço tem também disponível uma carta de bebidas extensa para acompanhar as iguarias que saem da cozinha.