O “Rota da Índia” no Ocean, restaurante com duas estrelas Michelin, instalado no hotel Vila Vita Parc, no Algarve, é uma narrativa em jeito de menu que nasce do trabalho de campo levado a cabo pelo chef Hans Neuner e a equipa de cozinha, nos dois últimos anos. Num primeiro momento, a ementa concentrou as atenções no país, de norte a sul, com o menu “À descoberta de Portugal”, seguindo-se a proposta com a “Edição das Ilhas”, com um salto do continente para as ilhas dos Açores, da Madeira e São Tomé.

Agora, o convite para navegar entre pratos carismáticos e ingredientes típicos, levaram chef e equipa um pouco mais longe com a vontade a profundar sobre a origem de muitas influências gastronómicas ligadas a séculos passadas, algumas mantidas até hoje.

créditos: Vila Vita Parc

O novo menu inclui 14 momentos que passam por Milhos aferventados, Inhame, Caviar imperial, pelo Caranguejo azul, Piripíri verde, Abacate ou pelo Borrego dos Pirenéus, Feijão mungo, Achar de manga, Caril roxo com um final doce iniciado pelo Mandioca, prosseguindo com Malambe e Finger Lime.

A harmonização de vinhos está a cargo do sommelier Ricardo Rodrigues com uma seleção de néctares nacionais e internacionais, com preferência por produções limitadas e exclusivas.

O menu tem o valor de 235 euros por pessoa e oferece a opção de harmonização por 140 euros por pessoa. O Ocean serve apenas jantares, de quarta a domingo, das 19h00 às 22h00. As reservas podem ser feitas através do site ou do telefone 282 310 100.