O brunch do Brotéria Café saboreia-se no “pátio mais silencioso da cidade”

O “Brunch Brotéria Café” foi pensado e criado pelo chef Carlos Robalo, que cedeu ao pedido de clientes no sentido de oferecer uma carta de brunch disponível durante todo o dia. A refeição pode ser saboreada à sombra de um limoeiro, acolhido num pátio e embalado pelo som da água que brota de uma fonte. O café-restaurante está instalado no Palácio Condes de Tomar, atual casa da Companhia de Jesus.

No que toca à ementa, esta começa com uma seleção de ovos e clássicos, que tanto inclui opções mais elaboradas como Ovos Florentine, Ovos Benedict ou Torrada de abacate com ovo escalfado, Hummus de beterraba, Tomate cherry e rabanetes, como os mais tradicionais Ovos mexidos ou Estrelados com torradas ou Iogurte com granola caseira e fruta.

Brotéria Café

Outro grande sucesso do Brotéria Café são as panquecas e tapiocas, com destaque para a Panqueca de banana com canela e syrup ou a Panqueca de alfarroba com pepitas de chocolate e mel, ambas confecionadas com farinha sem glúten.

Em termos de tapiocas, refira-se a Tapioca de manteiga de amendoim com banana e a Tapioca de presunto com queijo e orégãos. A carta contempla ainda uma série de opções de pastelaria, entre scones, croissants com sementes e viennoiseries.

Brotéria Café Rua S. Pedro de Alcântara, nº 3, Lisboa Contactos: tel. 932 266 422; e-mail cafe@broteria.org

“Nunca gostei da ideia de um menu fechado, em que estamos cingidos a uma seleção pré-feita. Prefiro que as pessoas escolham aquilo de que mais gostam e comam exatamente isso,” explica o chef Carlos Robalo. Quem não gostar do conceito de brunch tem sempre a opção de uma burrata ou do prato do dia, sendo que também estão sempre asseguradas opções vegan, sem glúten e sem lactose.