Pensado ao pormenor pelo chefe de cozinha Pedro Lopes, o menu de degustação está marcado para o dia 26 de agosto, com a proposta de pratos harmonizados com vinhos selecionados pelos sommeliers do InterContinental Cascais-Estoril.

Entre os pratos que serão apresentados, destacam-se o Rábano com sapateira, wasabi e consomé de maçã verde e aipo, e ainda o Lombo de novilho com mil-folhas de batata e jus trufado.

“Inspirado na proximidade com a costa e com o mar, este menu representa frescura. São pratos sazonais que têm sabor a verão”, explica o chefe de cozinha Pedro Lopes.

“Os clientes têm à sua disposição os nossos sommeliers, sempre prontos para darem a conhecer a nossa garrafeira com mais de cem vinhos de todas as regiões vinícolas de referência nacional e internacional ou esclarecer qualquer dúvida. Os nossos escanções representam segurança e garantia de qualidade”, garante Bruno Raimundo, F&B Director.

Servido entre as 19h00 e as 22h00, o Dinner by The Pool tem um custo de 75 euros por pessoa, com reserva aconselhável e lugares limitados.

As reservas podem ser feitas através do telefone 218 291 100 ou do e-mail reception.estoril@ihg.com