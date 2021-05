Com o projeto do chefe de cozinha David Vieira, “combina-se a ementa, na data agendada assiste-se à preparação, degustam-se as iguarias e, no final, ainda fica tudo limpinho. E isto cumprindo todas as regras de segurança recomendadas, pois o chefe submete-se a um teste rápido antes de cada evento, e por preços desde 40 euros por pessoa, com cinco pratos, ingredientes incluídos”, lemos na apresentação da Aliment’a Vida. Sessões de cozinha ao vivo onde os clientes aprendem mais sobre os ingredientes, alguns truques “de chefe”, com o bónus de partilha de histórias.

O interesse de David Vieira pela cozinha revelou-se cedo. Enquanto os amiguinhos viam desenhos animados na TV, David preferia assistir aos programas do Chefe Silva. Por isso a escolha da Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa, que concluiu em 2009, seguindo-se-lhe o restaurante AdLib, do hotel de cinco estrelas Sofitel, na Avenida da Liberdade.

Seguiu-se um percurso internacional onde teve oportunidade de trabalhar em Viena com o chefe francês Antoine Westermann, que conta com três estrelas Michelin; em Londres no Murano Restaurant, com uma estrela, conquistada por Angela Hartnett, formada por Gordon Ramsay.

No regresso a Portugal continuou a trabalhar com chefes de cozinha como Ljubomir Stanisic no 100 Maneiras; com Kiko Martins em diversos restaurantes, como subchefe; com Nuno Mendes (uma estrela) e Bruno Rocha, no Bairro Alto Hotel. Atualmente, David Vieira colabora também com embaixadas, preparando refeições para diplomatas e políticos internacionais.

“Nesta jornada, formei-me enquanto pessoa e percebi que cozinhar só me faz feliz se puder partilhar com os outros o que sei”, diz David Viera. E é assim que, aos 30 anos, criou o projeto Aliment’a Vida, com o qual dá a conhecer muito do que aprendeu aos clientes, na sua casa.

“Alimenta a Vida é um projeto totalmente saudável, consciente e sempre em busca dos melhores ingredientes, biológicos, sazonais, comprados a pequenos produtores nacionais”, explica o chefe. “Todos os meus pratos são pensados para partilhar pois o objetivo é que os clientes se divirtam, conversem e que, juntos, apreciem o sabor, a frescura, a surpresa. São criados para as pessoas vibrarem, para dar felicidade. Não apenas para comer”.

É neste contexto que surgem sopas como a de ervilha e hortelã com requeijão artesanal do Alentejo e ramos de spirulina dos Açores; ou o salmonete curado com funcho cozinhado em citrinos e baunilha; assim como duas das iguarias mais requisitadas, tártaro de vaca maturado com couve coração tostada; e o cheesecake de miso e mel com crumble de amêndoa, tâmara e alecrim.

Também há menus totalmente vegetarianos e alguns com pratos com influências orientais, resultantes das viagens de David Vieira pelo mundo. Seja qual for o menu escolhido, o resultado é sempre 100% saudável

Dentro do mesmo espírito de partilha de conhecimentos, David Vieira lançou também workshops.

Quem quer eliminar peixe e carne da alimentação, uma tendência cada vez mais comum, tem à sua disposição um workshop onde aprende a tirar o máximo partido de cada vegetal.

Viajar até à Tailândia através dos seus sabores é outra das opções. “Nas minhas viagens pelo mundo foi o país que mais me marcou. O cheiro, a frescura, a intensidade de sabores, a alegria que estava presente em todos os pratos à medida que os iam fazendo. Tudo isto é a base para um workshop no qual confecionamos os conhecidos springroll com molho pad thai e a sobremesa mais famosa desta viagem: mango sticky rice”.

A ação “chefe em casa” orça os 40 euros por pessoa em grupos até seis pessoas. Para grupos superiores o valor é de 35 euros. Cinco pratos, todos os ingredientes incluídos.

Os Workshops em grupo orçam os 40 euros por pessoa. Os ingredientes estão incluídos. Decorrem num espaço no Chiado.

Já os Workshops privados, ficam nos 55 euros por pessoa, sem limite de horas. Os ingredientes estão incluídos. Decorrem em casa do cliente ou num espaço no Chiado.

Os preços apresentados são válidos na Grande Lisboa e sob consulta noutras localidades.