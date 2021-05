A nova carta do Somos é uma viagem ao Mediterrâneo sem sair da Boavista

A nova carta do Somos, restaurante localizado em plena Avenida da Boavista, responde aos sabores da estação do ano, com novas entradas, pratos e sobremesas inspirados na cozinha mediterrânica e nos produtos da época.

A iguaria típica siciliana, Arancini de cogumelos com maionese de cebolinho (6 euros), ou o Camarão crocante com sweet chili e guacamole (9 euros) são duas das novas entradas do menu e exemplos de como a saudável e tradicional cozinha do Mediterrâneo pode ser conjugada com apontamentos exóticos. Para o início da refeição, sugerem-se ainda o Ceviche de robalo com “Pisco”, salsa de abacate, manga lima e malagueta (14,50 euros) ou a Salada Caprese (13,50 euros).

créditos: Restaurante Somos

Das hortas regionais, chegam os legumes e ervas aromáticas dos pratos principais. O Filete de dourada com buerre blanc, cremoso de pastinaga e vegetais salteados (16 euros) e o Bife de lombo com molho mostarda e batata sauté (22 euros) são alguns dos pratos que prometem levar-nos a destinos solarengos com um burburinho de novidade. E nesta viagem ao mediterrâneo não poderiam faltar as pizzas. Do menu recomendam-se a clássica Pizza Napolitana (13 euros) ou a Pizza de salmão fumado e funcho (15,50 euros), uma das combinações mais solicitadas da casa.

créditos: Restaurante Somos

Como em todas as viagens, a despedida é o momento mais doce. É tempo de provar a Torta de Azeitona com creme de ovos (4 euros) ou o Picado de Abelha (4 euros), duas sobremesas exóticas em estreia no menu. Na carta mantêm-se os clássicos Cheesecake com frutos vermelhos (4 euros) e Mousse de chocolate caseira (4,50 euros).

Restaurante Somos Avenida da Boavista, nº 1466, Porto Contactos: tel. 226 072 552, e-mail somos.restaurant@ihg.com

A acompanhar, o Somos dispõe de uma alargada carta de vinhos e cocktails de assinatura. A sugestão do momento é o Sleepy Monkey (12,50 euros), um o cocktail elaborado à base de whisky Monkey Shoulder, sumo de limão, xarope de lavanda envolto em ervas aromáticas da horta do restaurante.

Aconselha-se a marcação através do telefone 226 072 552.