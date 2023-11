Soi e Asian Lab proporcionam viagem de sabores com cartas renovadas

Para o SOI, o chef Maurício Vale desenhou o Mumbai Pani Puri, um snack para partilhar inspirado nas culturas indiana e nepalesa. Composto por bolas crocantes recheadas com creme exótico de líchia e manga, serão acompanhadas por pickle de mexilhão com vinagre tailandês aromatizado e pancetta fumada. O molho caril de satay com amendoim e leite de coco vem completar e equilibrar esta paleta de sabores.

Combinando fermentações, ácidos e fumados, os Pastrami Green Tacos vão buscar inspiração às técnicas de barbecue e cultura coreana. A experiência começa com um prato de ostras refrescadas com dressing de malagueta verde e lima, proporcionando sabor a mar. Segue-se um mix de alfaces com ervas aromáticas, que ajudará a envolver a picanha fumada com a maionese de chili ancho e amendoim e um pickle de kimchi.

Grupo SushiCafé

O Asian Sandwich Club promete ser um prato eclético e repleto de sabor, já que combina massa bun fresca com carvão de bambu ativado, recheada de carne de rabo de boi e caril gaeng fumado, finalizada com maionese de kimchi e ovo de codorniz. O pickle de coco fresco fumado destaca-se como elemento ácido que vem impulsionar aromas.

Aterrando no norte da Tailândia, o Choo Chee Curry é uma versão de caril tailandês em que a pasta é salteada no wok com fruta exótica, chilis e lima kafir, resultando numa combinação perfeita de texturas e sabores refrescantes e intensos. A ausência de leite de coco neste prato permite que os diversos ingredientes ganhem destaque, tornando-o uma das mais autênticas recriações do chef Maurício Vale. A experiência culmina numa tempura de corvina temperada com ervas aromáticas.

Grupo SushiCafé

Inspirada num dos ícones da street food tailandesa, a Thai Prime Rib apresenta uma combinação de grelhados com sumo de tamarino, lima, chalota, malagueta e lemon grass. Lombo de porco, entrecosto e baby rib são os três cortes desta peça premium de red pork que encontra exclusivamente no SOI.

Novidades no Asian Lab

Também o Asian Lab apresenta novas experiências, resultado de uma grande viagem do chef Maurício Vale pelo Vietname, onde descobriu a famosa sandwich Báhn Mì. Este prato é composto por pão de baguete crocante com barriga de porco cha shiu e pimentas vietnamitas, finalizado com sambal e a deliciosa maionese de manjericão caseira.

SOI - Asian Street Food Rua da Moeda n.º 1C, Lisboa Contactos: tel. 912 895 391

Outra novidade do restaurante do Time Out Market é o Bao Pakora, um snack indiano e nepalês, que é servido como bao e recheado com vegetais crocantes. Conta com um doce tamarino ligeiramente picante e muito fresco que equilibra os fritos desta combinação, além de uma salada com tomate verde.