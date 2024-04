A celebração do sétimo aniversário do JNcQUOI Avenida decorre sob o título “It’s Friday, It’s Big Bottle Day”, com a abertura de sete grandes garrafas de vinho de produtores nacionais. A iniciativa a 19 de abril, a partir das 12h00, propõe néctares servidos a copo de forma exclusiva. Quinta Vale Meão 2019 (5L), uma estreia neste registo, é a primeira novidade. Crasto Vinha Maria Teresa 2019 (6L), Chryseia 2017 (9L), Barca Velha 2011 (6L) e Legado 2017 (6L) as restantes, uma vez que foram engarrafadas propositadamente para esta data, Pintas 2015 (5L) e Mirabilis Grande Reserva 2017 (6L) completam a seleção. O evento vai contar com os sommeliers JNcQUOI e os produtores de cada uma das casas, que darão a conhecer as particularidades de cada vinho.

A escolha de vinhos foi feita através de uma seleção dos que são considerados os melhores vinhos nacionais para a equipa de sommeliers e clientes e, numa segunda fase, foi necessário desafiar os produtores a criar essa oferta em grandes formatos, uma vez que alguns destes vinhos não estavam disponíveis em garrafas de grandes formatos. Nesse sentido, foram realizados engarrafamentos especiais para o aniversário do JNcQUOI.

Além disso, foi realizada uma seleção de vinhos Durienses não só pela visibilidade e reconhecimento da região, mas para que os clientes possam provar sete vinhos de apenas uma região e assim fazer um comparativo entre produtores, vinhos e as diversas características da região. No futuro, a experiência poderá vir a ser replicada com outras regiões.

Os clientes que provarem os vinhos a copo serão convidados a assinar as garrafas de grande formato e a tirar uma fotografia estilo Polaroid com as mesmas. Essa fotografia é oferecida aos clientes para que possam guardar e colecionar as memórias dos vinhos e momentos mais excecionais e raros que desfrutaram no JNcQUOI Avenida.

Paralelamente, haverá concertos de Fado à Janela, proporcionados pela dupla Mel e Francisco Moreira, que atuarão em diversos momentos ao longo do dia para a cidade de Lisboa acompanhados por dois guitarristas. Lá fora, dois artistas com andas ajudarão a animar a Avenida da Liberdade e, no interior, o mágico Rafael Titonelly vai levar magia e humor à mesa, com performances nos horários das refeições.

JNcQUOI Avenida Avenida da Liberdade, nº 182-184, Lisboa Contactos: tel. 219 369 900; e-mail bookatable@jncquoiavenida.com



As reservas para o “It’s Friday, it’s Big Bottle Day” podem ser realizadas através de e-mail bookatable@jncquoiavenida.com ou telefone 219 369 900.