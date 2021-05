Com música ao vivo de André Sarbib, no dia 8 de maio, o primeiro jantar é dedicado ao Douro Litoral e apresenta sugestões como Recheio de sapateira com tostas em Oliva, Mini crepe do mar, Tornedó de novilho lardeado com setas e Cassata de frutos vermelhos.

No dia 15 de maio, os sabores transmontanos irão brilhar à mesa do Casino Espinho, no dia 22 a região da Bairrada estará em destaque e no dia 29 do mesmo mês, será a vez da cozinha tradicional do Minho fazer as delícias até às 23h00.

Os sabores regionais não serão esquecidos durante a semana, já que, nos dias 12, 19 e 26 de maio, o Casino fará uma ode ao Bacalhau, com variadas opções, como o Creme de bacalhau, Mini folhado de bacalhau, Bacalhau com recheio de presunto em cama de sapateira na telha, ou ainda o Bacalhau em fios de ovos.

Os jantares temáticos orçam os 40,00 euros por pessoa (bebidas incluídas), à exceção do jantar com os sabores da Bairrada que custa 55,00 euros por pessoa (bebidas incluídas).

Já a ementa das “Quartas do Bacalhau”, a 12, 19 e 26 de maio, orça os 40,00 euros (bebidas incluídas).