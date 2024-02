Rui Silvestre é novo chef do restaurante Fifty Seconds, casa com uma estrela Michelin

Considerado um dos melhores cozinheiros portugueses, Rui Silvestre nasceu em 1986, em Valongo. No mundo da cozinha desde os 20 anos, começou num restaurante em Carvoeiro, no Algarve, tendo um ano depois viajado para França onde trabalhou nos restaurantes Lá Ferme de Saint Simion (1 estrela Michelin) e Christophe Baquie (3 estrelas Michelin).

Em 2009, fez parte da equipa do restaurante Costes, o primeiro restaurante na Hungria a receber uma estrela Michelin. Rui Silvestre chega a Paris em 2011, onde trabalha no conhecido restaurante George V. Um ano depois aceita um novo desafio e passa a ter residência na Suíça, no restaurante Margaux, onde fica até 2014.

No início de 2015, começa um novo desafio como Chef executivo no restaurante Bon Bon, onde ganha a sua primeira estrela Michelin e torna-se o chef português mais jovem a ser premiado pelo “Guia Michelin”.

Em 2018, abre o restaurante Vistas, onde consegue a primeira estrela do Sotavento Algarvio, ficando no Vistas até 2023.

créditos: Divulgação

Agora, à frente dos destinos da cozinha do Fifty Seconds, Rui Silvestre propõe-se apresentar, a partir de 5 de março, o novo menu de 14 momentos, onde se destaca o Ouriço do mar, caldo de cebola caramelizado e Caviar imperial gold, Caril de carabineiro, alho negro e achar de limão confitado, assim como o Atum rabilho, caviar oscietra, wasabi e couve-flor.

O elevador que leva ao topo da Torre Vasco da Gama, e os 50 segundos da viagem deram o nome ao restaurante Fifty Seconds, um espaço com apenas de 30 lugares, atualmente com uma estrela Michelin.

“O Grupo Sana tem vindo a reforçar a sua aposta no setor da restauração nos últimos anos. O Fifty Seconds é um projeto ambicioso que nos coloca no mapa da restauração a nível internacional, é o palco perfeito, uma cozinha panorâmica e atmosfera original a 120 metros de altura. Uma viagem que começou em novembro de 2018”, refere Pedro Miguel Ramos, Diretor de Comunicação do Grupo Sana.

Restaurante Fifty Seconds Cais das Naus, Lote 2.21.01, Parque das Nações, Lisboa Contactos: tel. 211 525 380; e-mail info@fiftyseconds.pt

A equipa permanente do Fifty Seconds liderada por Rui Silvestre é ainda composta pelo chef de cozinha Leandro Lopes e a sub-chef Soraia Neves. Patrícia Godinho é a chef pasteleira. O premiado Marc Pinto é o sommelier principal do Fifty Seconds, é ele o responsável por tudo o que se bebe neste espaço. Rui Monteiro é o chefe de sala.