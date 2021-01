De forma a facilitar o planeamento das refeições, uma das grandes novidades é a introdução de menus com ofertas especiais exclusivamente para delivery nas marcas Honest Greens, Coyo Taco, Wok to Walk, Vitaminas e Honorato – a ementa para delivery e take away mantém-se igualmente disponível para pedidos personalizados.

Pensados para ser degustados a dois ou em família (para quatro pessoas), os menus (que podem ser consultados abaixo na íntegra) reúnem alguns dos pratos mais populares das marcas, como é o caso dos tacos do Coyo Taco, dos Market Plates do Honest Greens ou das saladas do Vitaminas.

ZeroZero, Talho Burger e Capri (Almada Fórum) mantêm-se em funcionamento em regime de delivery e take away, com as ementas habituais.

créditos: ZeroZero

Os pedidos de delivery podem ser feitos através das plataformas UberEats, Bolt Food e Glovo, entre as 12h00 e as 16h00 e as 19h00 e as 22h00 de segunda a sexta-feira, e das 12h00 às 22h00 (horário ininterrupto) aos sábados e domingos.

Para pedidos de take away, neste momento apenas disponível em restaurantes de rua, o cliente deverá dirigir-se aos respetivos espaços, de segunda a sexta-feira, das 12h00 às 16h00 e das 19h00 às 20h00, e aos sábados e domingos, das 12h00 às 17h00. Horários que podem ser alterados em virtude das regras vigentes.

Menus delivery

Coyo Taco

“Are you taco to me” (dois pax) – Coyo guacamole, Tacos pollo al carbon (2 unidades) e Tacos al pastor (duas unidades): 22,40 euros, com 10% de desconto.

“Quesadilla Fiesta” (dois pax) – Quesadilla pollo carbon e quesadilla Carne Asada: 33,00 euros, com oferta de Coyo guacamole.

“Veggie Lover” (dois pax) – Coyo guacamole, Burrito hongos e Tacos quinoa (duas unidades): 27,90 euros, com 10 % desconto.

“#ImInLoveWithTheCoyo” (quatro pax) – Coyo guacamole, Burrito carne asada, Tacos camarón (duas unidades) e Tacos pollo al carbon e (4 unidades): 53,35 euros, com oferta de oito churros.

Honest Greens

“Eat Real” (dois pax) – Dois Market Plates com guarnição e Ben’s sweet potato fries: 25,60 euros, com 10% de desconto.

“Honest Veggie” (dois pax) – Market Plate com guarnição e Garden bowl: 20,70 euros, com oferta de Ben’s sweet potato fries.

“#HonestFans Only” (quatro pax) – Hummus de grão com pão, Ben’s sweet potato fries, dois Market Plates com guarnição e duas sobremesas: 44,00 euros, com 10% de desconto.

Wok to Walk

“Wok on Energy“ (dois pax) – Wok proteico, Wok energético e duas limonadas: 19,50 euros, com 10% de desconto.

“Wok on Health” (dois pax) – Wok proteico, Wok veggie e duas limonadas: 19,50 euros, com 10% de desconto.

“ Wok on Family” (quatrp pax) – Wok proteico, Wok energético, dois Wok best seller: 39,45 euros, oferta de quatro limonadas.

Honorato

“X-2 Honorato e Falcão” (dois pax) – Hambúrguer Honorato, Hambúrguer falcão, Batatas fritas caseiras: 24,65 euros, com oferta de Mousse de chocolate.

“X-4 Honorato Party” (quatro pax) – Quatro Hambúrgueres Honorato, Batatas fritas caseiras, duas Mousses de chocolate: 59,20 euros, com oferta de quatro “Mata Bixo”.

“X-Family” (quatro pax) – Hambúrguer Honorato, Hambúrguer falcão, dois X-Burger Mini, Batatas fritas caseiras, duas Mousses de chocolate: 46,65 euros, com oferta de quatro “Mata Bixo”.

Vitaminas

Saladas para dois (dois pax) – Salada de frango e ananás, Salada de camarão e brie e dois Sumos multivitaminas: 19,95 euros, com 5% de desconto.

“SuperVitaminas” (dois pax) – Salada de ananás e camarão, Salada tropical, dois Sumos multivitaminas, Gelatina de morango, Gelatina de ananás e dois Pães de queijo: 25,95 euros, com 10% de desconto).

Sanduíches (dois pax) – Sanduíche de atum, Sanduíche de salmão e Queijo fresco e dois Sumos multivitaminas: 19,35 euros, com oferta de duas Empadas de frango.