O Savage by Olivier entrou num novo capítulo da consolidação deste conceito criado em 2019 por Olivier da Costa, permitindo pedir presencialmente os burritos, tacos e sushi rolls criados com o twist do restaurateur. Ao fim de dois anos como restaurante virtual, e um ano depois da expansão internacional do conceito – originando o primeiro restaurante virtual de chefe em São Paulo, Brasil –, o Savage by Olivier chega ao Mercado de Campo de Ourique.

A inauguração do quiosque que materializa num restaurante físico o conceito de refeições descontraídas para partilhar e comer à mão, enquadra-se na renovação da gastronomia do Mercado de Campo de Ourique a que se tem assistido nas últimas semanas neste espaço situado no coração de Lisboa. Entre os novos “residentes” neste mercado estão os filhos de Olivier da Costa, Lucas e Mateus da Costa, que lançaram há dias o DC Brothers, hamburgueria localizada “costas com costas” com o Savage.

Olivier da Costa, proprietário de um grupo com conceitos como o Seen, Yakuza by Olivier, Guilty by Olivier e Clássico Beach Bar, explica que a abertura de um espaço físico para o Savage “é um passo lógico após o sucesso como restaurante virtual de chefe”. Quanto à localização escolhida para o primeiro Savage físico, o restaurateur considera que “a reorganização do Mercado de Campo de Ourique, com uma aposta dos seus responsáveis por uma Praça de Alimentação mais competitiva e abrangente na oferta da cidade, condiz com a joie de vivre que o Savage promove, num conceito para refeições dinâmicas, sem pretensiosismos, mas com elevada qualidade”.

créditos: Savage by Olivier

Olivier é proprietário de um grupo já presente em quatro países e três continentes – para lá de Portugal, expandiu em setembro para França com o Yakuza Paris, que se juntou no capítulo internacional ao SEEN de São Paulo, SEEN Bangkok e o beach club SEEN Koh Samui.

Durante dois anos disponível apenas para encomendas por plataformas, o Savage by Olivier disponibiliza agora, à vista de todos, a confeção do Burrito ATEC (Mac n Cheese de trufa com maminha de Wagyu e cebolinho), o Taco Fish Frenzy (peixe branco, ovas tokibo vermelhas, tougarashi, salmão, cibolete, nori kizami e maionese japonesa), os sushi rolls e, para os que não resistem a uma guloseima, os famosos churros salpicados de açúcar e doce de leite.

Do quiosque do Savage by Olivier, as refeições podem ser transportadas em take away para comer enquanto se caminha por este bairro icónico, ou levado para as mesas da Praça de Alimentação. O conceito “hand food gone wild” continuará, como até aqui, disponível também para encomenda por plataformas a partir das suas ghost kitchens junto à Avenida da Liberdade e no Parque das Nações.