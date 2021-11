Uma viagem gastronómica, composta por seis momentos, é o que nos propõe o novo menu de degustação do restaurante Tágide, em Lisboa. Um desfile de sabores que se inicia com uma entrada de Enguia fumada, Caviar, Maçã, Choco e Beterraba à qual se seguem os três pratos principais: Peixe do mar, Batata-doce, Curgete, Algas, Salicórnia e Caldo cítrico, Ovo biológico, Trufa, Barriga de porco e batata e Presa ibérica fumada, Abóbora em duas texturas e Tubérculos.

Por último, duas propostas de sobremesa: Dióspiro, laranja e canela e uma combinação de Castanha, chocolate 70%, jeropiga e avelã.

O Tágide, restaurante lisboeta, ocupa um edifício do século XVIII, situado no coração do Chiado e possui uma vista larga sobre a cidade e o rio Tejo. O espaço, originário dos anos 50, funcionou como restaurante e bar dançante, onde atuavam os melhores artistas nacionais e estrangeiros.

Restaurante Tágide Largo da Academia Nacional de Belas Artes, nº20, Lisboa Contactos: tel. 213 404 010

Nos anos 70, foi alvo de uma profunda remodelação, passando a ser apenas restaurante. Manteve a decoração luxuosa e os vários painéis de azulejos e elegantes lustres do século XVIII, bem como fontes de pedra, que datam do século XVII. O Tágide tornou-se no primeiro restaurante de Lisboa a ser galardoado com uma estrela Michelin, entre 1981 e 1992.

O menu de degustação do Tágide orça os 76,00 euros.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 213 404 010.