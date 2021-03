Restaurante Soi com dois baos de oferta até ao final do mês de março

Quem até 31 de março pretender desfrutar da oferta do restaurante Soi, com oferta de dois baos, pode optar por um dos tradicionais (Camarão, Barriga de Porco ou Pato) ou por uma das novidades (Bao Pakora ou Bao Chicken Tsu). Ambos baos negros, o primeiro apresenta uma tempura de legumes e geleia de chilli e o segundo frango frito caramelizado em molho chinês com pickles. A oferta inclui sempre duas unidades.

A oferta segue à boleia das Korean Pork Ribs (14,00 euros), prato conhecido como a estrela do restaurante, composto por entrecosto de porco com um molho barbecue coreano, cozinhado lentamente. Prato que é apresentado numa caixa de pizza.

Korean Pork Ribs. créditos: Grupo SushiCafé/Hill+Knowlton Strategies

Já o restaurante Izanagi, outro restaurante do Grupo SushiCafé, oferece até 31 deste mês uma entrada à escolha para os clientes que encomendem qualquer produto dentro da categoria Sushi e Sashimi.

Ambas as campanhas são válidas para o take away e delivery próprio do restaurante. Para encomendar, há que ligar para o restaurante e fazer o pedido. A par disso, o Soi está disponível nas plataformas Uber Eats, Glovo e Takeaway.com e o Izanagi na Glovo e Uber Eats.