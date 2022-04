Restaurante Cais da Pedra renovou carta com clássicos de Henrique Sá Pessoa

Com um imponente pé direito e uma sala de grandes dimensões, o espaço do Cais da Pedra é dominado pelos tons verdes e azuis que combinam com o enquadramento exterior. Recentemente renovada, a sala principal mantém a atmosfera industrial e cosmopolita, mas está agora mais acolhedora por conta das plantas e sofás que criam recantos mais resguardados.

À mesa estão os pratos de Henrique Sá Pessoa num contexto descontraído e que convida à partilha, numa ementa que percorre algumas das principais influências na cozinha do chef, da herança gastronómica portuguesa às ligações à Ásia.

“Estes são pratos de matriz portuguesa com o meu toque pessoal. Representam as minhas origens e a minha cozinha”, refere Henrique Sá Pessoa, que além do Cais da Pedra acumula outras parcerias com a Plateform, materializadas nas marcas Alma (2 estrelas Michelin), Tapisco, Balcão (Gourmet Experience do El Corte Inglés), e HSP – Mercado da Ribeira.

Amuse Bouche

Depois do couvert, onde estão contemplados os já conhecidos Croquetes de novilho com queijo de cabra (1,5 euros), a carta arranca com uma secção de petiscos reforçada com a nova Saladinha de polvo com tomate e coentros (11,5 euros). Juntam-se também o Tártaro de atum (17 euros) e o Ceviche de corvina (17 euros), pratos mais frescos para dias mais quentes. Nas ofertas de saladas, o Cais da Pedra tem agora a Salada de legumes grelhados com queijo de cabra e azeite de tomilho (14 euros) e o Couscous com requeijão de Seia e cenouras glaceadas (10,5 euros).

As opções de peixe do restaurante também mudaram com a entrada do Robalo com Arroz de Amêijoas à Bulhão Pato (20,5 euros) e do Lombo de Bacalhau confitado com puré de grão e tomate confit (18,5 euros). Nos peixes é ainda possível provar a recriação do Bacalhau à Brás (17 euros) de Henrique Sá Pessoa ou os crocantes Filetes de polvo com arroz de feijão, chouriço e espinafres (20,5 euros).

Amuse Bouche

As carnes trazem uma nova roupagem com o prato de Leitão confitado com puré de grelos e molho de pimenta (19,5 euros) e Magret de pato com puré de aipo, couve e bacon (19,5 euros). Estas especialidades estão listadas junto do Bitoque da vazia (17,5 euros) ou das Bochechas de Porco Alentejano com puré de batata-doce, salteado de couves e bacon (16 euros). Já a oferta vegetariana fica agora com dois pratos, juntando-se ao Caril de legumes (16 euros) o Arroz de tomate confitado com beringela rúcula e parmesão (14,5 euros).

No capítulo das sobremesas, há uma nova adição na carta, a Espuma de Pudim Flan, servida com gelado de pinhão e bolacha salgada (5,5 euros), que agora se junta a outras como o Cheesecake estilo americano (6 euros) ou o Crumble de maçã e framboesas (6 euros).

Cais da Pedra

Avenida Infante Dom Henrique - Armazém B - Loja 9, Lisboa Horário: todos os dias das 12h00 às 24h00 Contacto: tel. 218 871 651; e-mail caisdapedra@caisdapedra.pt

Para acompanhar as criações de Henrique Sá Pessoa existem várias sugestões da carta de bebidas, desde os vinhos com referências nacionais e internacionais aos cocktails. Estes últimos são criados por Fernão Gonçalves, chef executivo de bar da Plateform, e pela equipa de bar do restaurante. Veja-se o algodão doce que emerge do copo do On the Clouds (gin, canela e morango, 9 euros) — com uma versão infantil para os mais novos, o Baby Clouds (6 euros) —, o Apple Pie (whisky, canela, maçã e crumble, 10 euros) cujo aspeto pode enganar os mais gulosos, ou o original Bottled in Jalisco servido numa garrafa que chega à mesa num pequeno balde (tequila, maracujá e laranja, 9 euros).