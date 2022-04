Henrique Sá Pessoa eleito “Chef do Ano 2022”

Henrique Sá Pessoa é um dos chefs mais destacados no panorama gastronómico nacional, e o seu percurso ao longo dos últimos anos tem reforçado essa posição. A distinção do guia “Boa Cama Boa Mesa” é justificada pela “renovada aposta do chef nos produtos de mar nacionais”, materializada no “Costa a Costa”, um dos menus do Alma, e pelas suas recentes conquistas a nível internacional, nomeadamente com a abertura do Arca Restaurant & Bar, em Amesterdão.

“Este é um reconhecimento que surge depois de um ano difícil, com a situação de pandemia ainda muito presente, e por isso tem um significado ainda mais especial. Acima de tudo, fico muito feliz pelo facto de o Alma continuar a ser uma referência. Só posso agradecer à equipa que me acompanha todos os dias e que torna tudo isto possível”, afirma Henrique Sá Pessoa, que, em 2021, foi considerado o 38.º melhor chef do mundo no Top100 The Best Chef Awards.

Plateform

O Alma foi um dos restaurantes premiados com o “Garfo de Ouro”, distinção que mantém pelo terceiro ano consecutivo. De recordar que o restaurante ganhou a primeira estrela Michelin em 2016 — pouco menos de um ano após a sua reabertura no Chiado — e chegou à segunda em 2018, estrelas essas renovadas no final do ano passado.

Além do Alma, o chef acumula outras parcerias com a Plateform, materializadas nas marcas Tapisco, Balcão (Gourmet Experience do El Corte Inglés Lisboa), HSP – Mercado da Ribeira e Cais da Pedra.