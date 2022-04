O restaurante Edo Sushi Lumiar está como novo. Com um ambiente renovado, uma nova sala, novos pratos e novidades fresquinhas. Mais fresco que isto só mesmo os peixes utilizados para os combinados que vão deixar qualquer um a babar.

A sua inauguração foi em novembro de 2016 e passados seis anos, as novidades são muitas e não param de chegar. O número de lugares aumentou — agora são 38 no interior e 34 na esplanada —, a decoração pensada ao pormenor, vai deixar qualquer pessoa a querer descobrir todos as particularidades.

E porque a carta também não passou despercebida nesta mudança, foram introduzidos pratos quentes e existem novos nos frios. Outra das grandes novidades do restaurante é que este integra agora também um bar, com um saquê especial.

As combinações improváveis do chef Jerfferson Ferreira

O menu do chef Jerfferson Ferreira (ex-Sushifashion e A Confraria) é criativo e passível de combinações pouco convencionais. Há trufa, foie gras, ovo de codorniz e muito mais que não pode perder. Ambas as atmosferas, interior e exterior deste remodelado espaço, convidam a provar as novidades da carta idealizada pelo chef do grupo.

Para já, tem uma carta que assenta num sushi de fusão, com especialidades tentadoras como o kimuchi (cubos de peixe com cebolinho, alho francês) e molho kimuchi picante; a exuberante tempura crocante de camarão tigre com amêndoas laminadas e molho sweet chili; o inusitado carpaccio de salmão com pesto; ou o combinado dos surpreendentes gunkans. Também há uramakis, temakis, sashimis e niguiris.

créditos: Edo Sushi Lumiar

As sobremesas são um capítulo à parte, mas que não se esquecem. Doces ocidentais como o cheesecake de limão ou o crumble de maçã com uma bola de gelado confortam e saciam a vontade do açúcar.

Tudo isso acompanhado por uma ótima carta de gins, feitos com cuidado e atenção, além de uma boa seleção de vinhos portugueses e ainda, os deliciosos chás do dia.

“A nossa aposta é proporcionar um novo espaço, com mais pormenor, mais acolhedor e ainda mais sabores, com uma decoração completamente nova e diferente do que temos nos outros Edo Sushi”, avança João Oliveira, responsável pelo grupo.

O responsável deixou ainda a nota que a nova decoração “é mais moderna, e que levou para o Edo Sushi Lumiar as influências japonesas, com muitos apontamentos de madeira e bambu para tornar o ambiente mais acolhedor e confortável”.