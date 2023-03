“Numa época de grande tradição na cultura portuguesa, é importante que os costumes se mantenham, a começar pelo convívio à mesa, em torno dos sabores tão genuínos como o cabrito. Foi a pensar em quem prefere desfrutar de uma Páscoa mais descansada, sem a azáfama na cozinha, que preparámos um menu tradicional na Tasca da Esquina”, refere Vítor Sobral.

No cabaz vai estar o cabrito com batata confitada, arroz de frutos secos e legumes variados, assim como o tradicional Pão de Ló com fios de ovos e, claro, as Amêndoas caramelizadas. O "Menu de Páscoa by Vítor Sobral" pode ainda ser harmonizado com o vinho Quinta do Paral Reserva 2018, para as refeições de domingo sem preocupações.

As encomendas já estão disponíveis e podem ser feitas pessoalmente ou por telefone, até ao dia 5 de abril. O levantamento das encomendas é feito no dia 8 de abril, até às 20h00.

O menu, pensado para duas pessoas, orça os 99 euros. Caso a opção recaia sobre o vinho, acrescem 29 euros ao valor já indicado.

A Tasca da Esquina situa-se na Rua Domingos Sequeira, n.º 41C, Campo de Ourique, em Lisboa. As encomendas podem fazer-se pelos telefones 917 143 946 e 919 837 255.