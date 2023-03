Pela primeira vez, os dois chefs de estrela Michelin nos restaurantes que representam, juntam-se e criam um menu especial para os amantes de fine dining. Os comensais terão oportunidade de saborear uma experiência composta por um menu de degustação com oito pratos.

Será uma viagem em que toda a riqueza da identidade regional da cozinha e da carreira de cada chef se materializará à mesa. O menu foi criado em conjunto pelos dois chefs, mas diferentes momentos da refeição terão a assinatura de cada um.

Chef Joachim Koerper. créditos: Restaurante Eleven

Ervilhas com pata negra, Esturjão com espargos e vodka-fizz, e Wagyu Rossino serão da autoria do chef Joachim Koerper. Já o chef do A Ver Tavira, Luís Brito, promete deliciar os presentes com Pescada com xerém e algas, Carabineiro com couve-flor e caril e Morgado do Algarve, pomelo e szechuan.

O jantar, que inclui uma seleção especial de vinhos para harmonizar com os pratos, tem o valor de 198 euros por pessoa.

Informações e reservas aqui.