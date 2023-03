“’A Mesa dos Portugueses’ é uma iniciativa que pretende valorizar o património gastronómico português com abertura ao mundo, recolhendo as melhores receitas de pratos que se consomem em Portugal, nacionais e internacionais, e incentivando a confeção com produtos de origem nacional e local, sustentáveis e mais saudáveis”, lemos no comunicado que apresenta o concurso.

As inscrições decorrem até ao dia 31 de maio de 2023, numa iniciativa aberta a todas as pessoas a partir dos 18 anos (exceto chefs e profissionais de cozinha) e que conta com seis categorias de receita: Entradas e Sopas, Peixe e Marisco, Vegetariano, Carne, Sobremesas e Receitas dos Avós pelos Netos (receitas ensinadas pelos avós aos seus netos).

Além do chef José Serrano, em representação da Auchan, o júri do concurso é composto por personalidades de renome do panorama gastronómico português: José Júlio Vintém (Presidente de Júri), Nikita Polido, Mauro Álison e Isabel Zibaia Rafael.

“Ao todo, serão atribuídos oito prémios principais – um prémio para o grande vencedor no valor total de 3.500 euros, cinco prémios para cada vencedor de categoria, um prémio ‘Inovação’ e um prémio de ‘Melhor Promoção nas redes sociais’. O grande vencedor terá acesso a 1.000 euros em compras Auchan, a uma viagem gastronómica a Paris com duas experiências gastronómicas para duas pessoas, a um robô de cozinha Qilive e ainda a um trem de cozinha da marca Actuel”, informam os promotores da iniciativa.

A primeira fase do concurso, em junho, trata-se do apuramento, onde chegam 60 concorrentes. Durante esta fase são selecionadas as 18 melhores receitas que, em outubro, irão disputar a semifinal. A grande final, que tem lugar em novembro, conta com um finalista de cada categoria, onde é revelado o grande vencedor da “Mesa dos Portugueses by Auchan”. Todas as provas vão decorrer nos Espaços Auchan Live das lojas Auchan.

As inscrições podem ser efetuadas através do site da Auchan.

A iniciativa de promoção gastronómica “A Mesa dos Portugueses” by Auchan é uma parceria entre a Auchan e a Edições do Gosto.