Sai Le Chat, entra Catch Me, o mais recente rooftop com vista para o Tejo em Lisboa

Corria o ano de 2002 quando um jovem Leonardo DiCaprio fugia de todas as maneiras possíveis e imaginárias de Tom Hanks. Falamos das personagens de Frank Abagnale Jr. e Carl Hanratty do filme “Catch Me if You Can”, de Steven Spielberg, que agora serve de mote para a nova vida do espaço que foi durante mais de uma década o Le Chat, junto ao Museu de Arte Antiga, em Lisboa.

Na forma de restaurante, bar e rooftop, o Catch Me foi pensado para todos os momentos do dia, numa carta que pretende ser uma mistura de comida do mundo com o mlehor da gastronomia portuguesa.

“Esta será a casa do escapismo, da ilusão e do espírito bon vivant, não fosse este um espaço inspirado no universo cinematográfico de “Catch Me if You Can”. Assim, tal como a personagem principal do filme, o Catch Me veste vários “eus”, convidando a viver-se diferentes moods adaptáveis a diversos momentos do dia”, descreve-se em comunicado.

Pensado para quem gosta de saber viver, o Catch Me pretende ser um espaço multigeracional e irreverente dando seguimento à sua assinatura Viewing, Drinking and Tasting Living, Sharing and Dancing.

Chef Lucas Aaron créditos: Divulgação

A carta com assinatura do chef Lucas Aaron, dividindo-se em cinco momentos: o “Embarque”, “Descolagem”, “Longo Curso”, “No Ar” e “Aterragem”. No menu de “Embarque”, destacam-se os croquetes de bacalhau, servidos com molho cítrico (8,50€) e os dadinhos de tapioca, petisco tradicional brasileiro de tapioca e queijo com geleia de piri-piri (9€). Para quem se aventurar na “Descolagem”, pode desfrutar de um ovo perfeito, composto por espuma de queijo da Serra da Estrela, ovo em baixa temperatura e azeite trufado (8€) ou o tabbouleh com atum teriyaki, tabbouleh de quinoa com atum marinado em molho teriyaki (12€).

Para o “Longo Curso” recomenda-se um risotto de camarão, com camarão grelhado, espinafres e molho cítrico (18€) ou o polvo grelhado com batatas assadas no forno, legumes e azeite de ervas aromáticas (22€), que podem ser complementados com as sugestões presentes “No ar”, que contempla acompanhamentos, desde chips de batata-doce (4€) a legumes salteados (4€). Para uma “Aterragem” sem problemas, destacam-se tarte de ovos e amêndoas, uma tarte desconstruída com doce de ovos, amêndoas e suspiro (5€) ou Nas Nuvens com chocolate e morango, moelleux, crumble e esfera de chocolate com gelado de morango (6€).

Catch Me Morada: Jardim 9 de Abril, 1200-736 Lisboa Contactos: +351 213 963 668 Horário de funcionamento Domingo a quinta das 12h30 à 01h Sexta a sábado das 12h30 às 02h

Fiel à promessa de esperar o inesperado, o Catch Me que desafia a dançar. A programação do espaço começa com “By Lunes” um sunset marcado para todas as primeiras segundas-feiras de cada mês, um after work sponsored by Lunes das 16h às 20h. Todas as sextas-feiras e sábados das 16h às 20h e das 22h às 02h há Dj set e música ao vivo, aos domingos, das 16h às 20h.

O rooftop, restaurante e bar está aberto todos os dias e serve um grande número de propostas seja almoço, tardes, fins de tarde, jantar, festas e eventos.