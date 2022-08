O irmão rebelde do Kappo abriu em Cascais e chama-se Izakaya, uma típica tasca japonesa

Inspirado nas tascas típicas que fazem parte do dia a dia dos japoneses, no Izakaya quer-se promover a interação entre clientes e a equipa de cozinha, a cargo do chef Tiago Penão, que acumula agora a direção deste espaço a par do restaurante Kappo, um japonês mais purista, também em Cascais. O Izakaya assume-se como o primeiro conceito nacional do verdadeiro estilo izakaya – as tais tascas japonesas que dão nome ao restaurante.

Este novo espaço tem um ambiente descontraído, urbano e sofisticado, que convida, não apenas para almoçar ou jantar, mas também para beber e conviver, sem horas marcadas.

Na cozinha, o chef executivo Tiago Penão, Isaac Jorge (chef e irmão), e Jethzay dos Santos (sous chef), fundem gastronomia e cultura, inspirados em rituais japoneses. Destacando os produtos locais e sazonais, recriam pratos icónicos nos izakayas japoneses, refletindo a sensibilidade, elegância e irreverência que caracteriza a cozinha deste jovem chef. Este é o seu segundo projeto em nome próprio depois da abertura, no ano passado, do Kappo, um restaurante focado numa experiência japonesa mais purista e elevada.

“O Izakaya vem consolidar o meu sonho de criar um restaurante japonês com um balcão que permite um contacto próximo entre equipa e cliente, e onde se encontra uma cozinha e produto de excelência com que me identifico. Aqui mostramos que a cozinha e tradições japonesas vão muito além do sushi. O Izakaya combina qualidade e serviço, irreverência e harmonia, e uma vontade de criar projetos diferenciadores e sofisticados onde quem nos visita se sente sempre confortável”, explica o chef Tiago Penão, em comunicado.

créditos: Divulgação

É possível optar pelo menu omakase, que em japonês significa “ficar nas mãos do chef”, a partir de 65€, ou pedir à carta, que apresenta vários pratos e petiscos tradicionais: da unaju, a famosa enguia de água doce, aos essenciais yakitoris, uma espetada de várias partes do frango, passando pelo yaki ika, a lula grelhada, terminando, com o kakigori, uma sobremesa feita com gelo raspado finalizada com xarope, popular no Japão nos meses de verão.

Este espaço tem ainda várias opções de saké, a copo ou a garrafa, os típicos cocktails dos izakaya - Chuhai, feito com aguardente japonesa, e o High Ball, feito com whiskey, - e outras opções de clássicos reinventadas pela equipa como é o caso da Kimchi Margarita e Tokyo Mule. Há ainda uma cerveja de arroz artesanal, marcas japonesas como a Kirin e ainda uma seleção de vinhos portugueses.

Izakaya Horários Terças a Sábados Das 12:30 às 15:30; das 19:00 às 02:00 Reservas Telefone: +351 214 045 106 Morada Rua Poço Novo 180, 2750-465 Cascais

O espaço, servirá almoços e jantares, de terça a sábado. O projeto arquitetónico, a cargo de Diogo Esteves, junta néons e combina metais e outros materiais de forma a transportar o cliente para o outro lado do mundo, num Japão tradicional frequentado pelos locais. Sem formalismos e com um serviço que pretende ser acolhedor, apresenta apenas um balcão de 17 lugares, cujo objetivo passa por diminuir a distância entre cozinha e cliente. Esta escolha reflete o foco em criar uma envolvência de quem os visita com a equipa, com t-shirts e bonés com ilustrações manga, tal como nos menus, numa onda street style onde figura o Maneki Neko - o típico gato japonês associado à sorte - trabalho de design elaborado por Tiago Baptista.

“O Izakaya, tal como o Kappo, são dois projetos à minha imagem e da minha equipa, onde a excelência da gastronomia impera, em simbiose com uma oferta gastronómica diferenciadora e imperdível”, conclui Tiago Penão.

“Sem reservas, nem etiquetas”, o conceito é feito para sentar, interagir, ouvir boa música, beber e experimentar as propostas gastronómicas da cozinha nipónica.