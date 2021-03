Portugal é país rico em cozidos, com significativas variações de norte a sul do país, sem excluir as ilhas. No restaurante O Páteo, o cozido tradicional faz a síntese de diferentes ingredientes, composto por carnes variadas, desde o novilho ao entrecosto de porco, enchidos da Beira Alta e Alentejo (chouriço, morcela e farinheira beirã) a típica couve-portuguesa, nabo, cenoura, batata, feijão manteiga e um ótimo arroz de cozido.

Um cozido que traz a possibilidade de personalização. Ou seja, quem privilegia os vegetais, pode, por exemplo, solicitar mais couves. Por seu turno, quem se perde pela carne pode optar por um cozido mais cárnico.

Em alternativa ao cozido, o restaurante sugere o Cabrito no Forno à Padeiro, um dos pratos mais emblemáticos da cozinha tradicional portuguesa, aqui acompanhado com batata corada e um arroz de forno.

O Páteo Parque das Nações, Av. Dom João II 11B, Lisboa Contactos: tel. 218 687 208; e-mail geral@pateorestaurante.pt

O Cozido à Portuguesa está disponível todos os sábados pelo preço de 14,90 euros. Se o desejo de cozido for em dias úteis, há que ligar para o 218 687 208 e fazer a encomenda. Os interessados também podem utilizar o site d´O Páteo para as suas encomendas.