Hambúrgueres e cozinha asiática com promoções na Mercantina Alvalade e Bistro 37

Disponíveis em entregas ao domicílio e take away na Mercantina Alvalade e no Bistro 37, os hambúrgueres 100% Black Angus chegam à boleia da Take The Box Burguer (13,90 euros) e junta aos 150 g de carne, cogumelos, bacon crocante, queijo cheddar e molho teriyaki.

Ainda no que toca aos hambúrgueres, os interessados encontram, entre outras sugestões, o Truffle Burger (13,50 euros) com 150 g de carne, cogumelos, parmesão crocante e maionese de trufa; o Double Cheeseburger (12,50 euros) com 160 g de carne além de bacon, ovo estrelado, cebola caramelizada, alface e tomate; o Chicken Burguer (13,80 euros) para quem prefere carnes brancas (150g) e leva mozzarella, alface, tomate e maionese de beterraba e alho.

créditos: Grupo Mercantina/adbd

Para acompanhar, as sugestões recaem, para além dos molhos e salada mista (3,80 euros), na batata frita caseira e crocante com ervas e maionese de alho (2,70 euros), batata-doce (3,50 euros) ou cheesy bacon fries (batata frita caseira com molho cheddar e bacon em pó) por 3,70 euros.

Além dos hambúrgueres, o Take The Box inclui três variedades de pad thai: camarão (14,80 euros), porco (14,50 euros) e veggie (14,50 euros). As duas primeiras incluem vegetais, noodles de arroz, ovo, amendoim e molho thai de tamarindo. A opção vegetariana tem cebola crocante em vez da proteína.

créditos: Grupo Mercantina/adbd

Na aplicação Uber Eats, os interessados podem fazer combinados que juntam ao pad thai, chá ou limonada e dumplings ou baos.

Ainda na Uber Eats, os Cheeseburger, Take the Box Burger e Chicken Burger, assim como os pad thai de porco e vegetariano vêm aos pares, com a promoção de dois em um pelo mesmo preço.