O Audaz Gastropub, casa em Campo de Ourique, Lisboa, criou uma marca própria de refeições entregues em casa, em todas as freguesias da capital, ou em take away. A Comfy by Audaz chega inspirada no receituário tradicional português, embora com alguns toques contemporâneos e algumas influências internacionais.

O modelo de funcionamento deste serviço assenta em packs semanais e pressupõe um registo inicial no site. Regularmente, é divulgada uma nova ementa com dez sugestões diferentes e o cliente escolhe as que desejar, em packs de dois a dez pratos (16,00 euros/dois pratos).

Presentemente, até 12 de março, estão disponíveis para escolha, entre outros pratos, Carne à portuguesa, Risotto de choco, Moelas com esmagada de batata, Lasanha à bolonhesa, Feijoada à transmontana, Mil folhas de beringela e tomate seco, Açorda de camarão, Pataniscas com arroz de tomate.

A encomenda é feita de quinta-feira a domingo e recebida em casa na segunda-feira, com embalagens que podem ser congeladas, guardadas no frigorífico e aquecidas no forno ou no micro-ondas.

Encomendas pelo telefone 938 493 393 ou e-mail geral@okosu.pt