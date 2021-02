O “churrasco” japonês viaja até às nossas casas nos novos combinados do Izanagi

Robata é um método de culinária japonês semelhante ao churrasco comum no Ocidente, em que os itens são cozinhados em diferentes velocidades sobre carvão vegetal quente.

Partindo desta confeção, o Izanagi, restaurante com carta inspirada na cozinha nipónica, preparou dois combinados: o “Robata Ribs & Sushi” (para duas pessoas), e o “Kids Robata – Kuaren 'Teen' Box”, desenhado para os mais novos. A ideia do chefe de cozinha Daniel Rente, em conjunto com o chefe de cozinha residente José Luís Barros, foi criar opções que pudessem servir para uma refeição em família.

Ambos os combinados incluem entrada e sobremesa. O “Robata Ribs & Sushi” (49,00 euros) apresenta duas sopas misos, quatro gyosas, pork ribs, seis gunkans, quatro apple makis, oito peças de sashimi e uma fatia de miso cheesecake para sobremesa.

“Kids Robata – Kuaren 'Teen' Box”. créditos: Izanagi

Já o “Kids Robata” (14,50 euros) inclui um maki de salmão, duas gyozas de carne, dois yakitori, uma peça de arroz gohan e uma fatia de bolo de chocolate SushiCafé.

“A utilização da Robata potencia o sabor natural dos ingredientes que escolhemos cuidadosamente para os nossos pratos, dando-lhes um toque muito próprio e bastante delicioso”, explica Daniel Rente.

Para realizar encomendas há que ligar para o restaurante e fazer o pedido diretamente através do sistema de delivery próprio do Grupo SushiCafé, ou encomendar a partir das plataformas Uber Eats ou Glovo.

Durante todas as sextas-feiras do mês de fevereiro, as encomendas de montante igual ou superior a 25,00 euros feitas pelo delivery próprio do Grupo recebem uma oferta de uma garrafa de vinho Fiuza – válido para o Izanagi, mas também para o SushiCafé Amoreiras, SushiCorner, SOI, Mano a Mano e Este Oeste.

IZANAGI Doca de Santo Amaro, armazém 0, Alcântara, Lisboa Horário: Aberto todos os dias, das 12h30 às 23h30 Contacto: Tel. 910 851 920

A entrega ao domicílio está disponível sem restrições horárias, ao passo que a opção de take away funciona até às 20h00 durante a semana e até às 13h00 ao fim de semana.