A Páscoa está a chegar e o Real by Casa da Calçada assinala a época com um prato especial criado exclusivamente para a ocasião. O restaurante situado na Baixa do Porto sugere uma proposta de conforto e memórias, dedicado à Páscoa em família.

Pelo valor de 55 euros, para duas pessoas, é possível degustar um prato típico da cozinha tradicional portuguesa, Perna de cordeiro de leite com arroz de forno e esparregado de grelos, confecionado com produtos sazonais.

Mas como dita a tradição, o Folar Transmontano e o Pão de Ló Seco são também produtos típicos da época, e fazem parte da oferta do Real, tanto no restaurante, onde o folar está incluído no couvert e o pão de ló, servido com queijo, é uma das sobremesas, como na cafetaria, onde estas especialidades estão disponíveis à fatia ou para encomenda (com 48 horas de antecedência).

O Real, um projeto com selo da Casa da Calçada, em Amarante, reabriu no início de março, com uma oferta gastronómica inspirada no receituário nacional. Na cafetaria, além de doces tradicionais, a oferta conta também com opções mais acessíveis, para uma refeição mais rápida, para o dia a dia da cidade.

Real by Casa da Calçada Rua do Bonjardim, n.º 185, Porto Contactos: tel. 912 551 909; e-mail reservas@restaurantereal.pt

No restaurante, os clientes podem almoçar de segunda a sexta ou jantar de terça a sábado. A cafetaria está aberta de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h00. Uma boa forma de começar o dia.