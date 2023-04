Restaurantes

Cavalariça, em Évora

No Domingo de Páscoa, a Cavalariça Évora vai acordar bem cedo e preparar, com vagar, um menu que terá como estrela o borrego, cozinhado a fogo lento, ao ar livre no pátio, ao jeito do que se faz nas planícies da Patagónia, numa técnica conhecida como "al asador". O Borrego é aberto, atado a uma estrutura específica para este modo de confeção, colocado em frente a uma fogueira e cozinhado de forma lenta. O menu, com o preço de 65 euros por pessoa, incluirá entrada, borrego com os respetivos acompanhamentos e várias opções de sobremesas inspiradas na época pascal. Inclui também vinho.

Clorofila (Lumen Hotel), em Lisboa

No restaurante Clorofila, do Lumen Hotel, a celebração da Páscoa não se resume apenas a um dia. Entre 3 e 9 de abril, haverá uma programação diária para miúdos e graúdos, com direito a divertidas caças aos ovos de chocolate e animação em video mapping projetada nas paredes do jardim do hotel, além de um faustoso buffet, com iguarias pensadas para pequenos e grandes gourmets.

Pica-Pau, em Lisboa

A pensar nos amantes da cozinha tradicional portuguesa, o chef Luís Gaspar e a sua equipa do Pica-Pau prepararam um menu especial de Páscoa que tanto pode ser degustado no restaurante, como encomendado para levar para casa. Os grandes protagonistas são o Cabrito Assado com Arroz de Forno e o Folar Pica-Pau, acompanhados por três opções vínicas, com referências oriundas do Douro, Dão e Alentejo. A opção de take-away deve ser levantada durante a manhã do domingo de Páscoa.

Rocco, em Lisboa

Esta Páscoa, o Rocco terá um almoço especial com os melhores sabores italianos da época. Além disso, há ovos (um deles com 5 kg de chocolate) e Folar da Páscoa à venda no restaurante e no site.

Tenro by Digby, no Porto

Para todos os que procuram um almoço de Páscoa especial num registo diferente, o Tenro by Digby tem a sugestão perfeita: um brunch completo, onde não poderiam faltar o polvo, o cabrito, os doces tradicionais e uma boa dose de chocolates. Para acompanhar, há sumos, cocktails e uma fabulosa vista sobre o Douro que promete surpreender toda a família.

Hotéis

Immerso, na Ericeira

A programação para a Páscoa inclui pesca, surf, provas de vinhos, ioga, um sunset com gin & ostras e as primeiras refeições no Emme on Fire, o espaço exterior do restaurante Emme, mais dedicado ao fogo — no Domingo é lá que será preparado e servido o Cabrito da Páscoa, preparado pelo chef Alexandre Silva.

Penha Longa Resort, em Sintra

Páscoa sem chocolate não é Páscoa, e no Penha Longa esta máxima é levada à letra. Além do já clássico Folar de Páscoa “Penedo dos Ovos”, feito com polpa de cacau, a marca de chocolates do resort - The Chocolate by Penha Longa - criou uma coleção de ovos lindos e cheios de sabor. Vai realizar-se também a tradicional caça aos ovos, uma visita ao mosteiro e sessões de cinema infantis, entre outras atividades. Mas há mais: a efeméride é assinalada com um almoço no domingo de Páscoa, que também faz parte de um programa com estadia, para aproveitar em pleno o resort e tirar partido dos ares da Serra de Sintra.

Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, no Douro

O fim de semana prolongado de Páscoa é sempre uma boa desculpa para viajar até ao Douro. Na Quinta Nova de Nossa Senhora do Carmo, a celebração acontece à mesa do restaurante Terraçu’s, onde as propostas de “slow food” do chef André Carvalho poderão ser escolhidas à carta ou em dois menus de degustação, de 3 ou 4 momentos. .

Reid´s Palace, A Belmond Hotel, na Madeira

Com vista para a imensidão do Oceano Atlântico, os hóspedes deste icónico hotel madeirense poderão participar numa série de atividades pensadas tanto para miúdos, como para graúdos: desde aprender a fazer as tradicionais amêndoas pascais banhadas em chocolate, açúcar ou caramelo, a descobrir a lenda do coelhinho da Páscoa numa hora do conto ou ainda participar na grande caça aos ovos, nos exuberantes jardins do hotel.

Saccharum Resort & SPA, na Madeira

Em abril, no Saccharum Resort & Spa todas as reservas diretas têm a oferta especial de um upgrade na categoria de quarto. Perfeito para desfrutar de um fim de semana prolongado em família ou com amigos, é possível experimentar atividades como passeios guiados nas levadas e tratamentos de spa, além de desfrutar das quatro piscinas e das ofertas distintas dos vários restaurantes do hotel. Para assinalar a quadra, há dois jantares de gala e um almoço com vista para o mar, todos eles com menus em torno dos sabores tradicionais desta época.

Vidago Palace, em Chaves

Para celebrar a Páscoa em pleno Parque Natural de Vidago, rodeado de verde e muita tranquilidade, o Vidago Palace terá duas noites com direito a 10% de desconto em tratamentos termais e acesso à área de wellness do hotel, e ainda com um buffet de Páscoa que inclui Alheira do Barroso grelhada ao carvão, Pastéis de Chaves, Cabrito assado no forno com alecrim ou Cristas de galo. No dia 8 de abril. há um workshop de Folar de Chaves e, na manhã seguinte, uma caça ao ovo com mascotes para abrir o apetite para o almoço de Páscoa.

Vila Vita Parc, no Algarve

A Sul, o Vila Vita Parc tem celebrações para toda a família, que incluem um workshop de decoração de ovos da Páscoa, uma caça aos ovos para miúdos e graúdos, um programa para adolescentes com atividades desportivas, acesso ao spa, dança e um peddy paper, além de um brunch com vista para os jardins do resort, onde não vai faltar o Folar típico de Olhão.