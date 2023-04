Para celebrar a nova estação do ano e a enorme riqueza e sabor de produtos que a caracterizam, a chef Marlene recebe três reconhecidos nomes do panorama gastronómico nacional, estando as várias regiões do país representadas: da zona centro, José Avillez, chef e proprietário do Encanto (1 estrela Michelin) e Belcanto (duas estrelas Michelin), entre outros, Vasco Coelho Santos do Euskalduna, do norte e, do sul, Rui Silvestre, do restaurante Vistas, que unem forças na cozinha aberta do Marlene, para apresentam um especial menu que celebra os vegetais, o peixe e o marisco.

O terceiro evento de celebração da sazonalidade e dos produtos portugueses dá ênfase à excelência do peixe e marisco encontrados em território nacional com menu de degustação de dez momentos, com cada chef responsável por duas criações - um snack/entrada e um prato principal.

José Avillez irá trabalhar um dos grandes ícones primaveris, os legumes, com dois pratos totalmente vegetarianos. Vasco Coelho Santos traz o carabineiro, a gamba-rosa e o pregado. Rui Silvestre combina a ostra da Ria Formosa com o atum-rabilho, bem como a raia com a enguia. Por fim, Marlene Vieira celebra os morrilles, cogumelos típicos da época e um dos seus ingredientes favoritos, e cria o único prato de carne da noite.

Marlene Avenida Infante D. Henrique, Doca Jardim do Tabaco, Terminal de Cruzeiros de Lisboa Contactos: telefone 912 626 761; e-mail marlene@marlene.pt

A outra metade desta dupla feminina, a sommelier Gabriela Marques, será responsável pela harmonização vínica, com a presença de quatro produtores nacionais e parceiros do evento: Luís Gomes, da Bairrada, e Carlos Raposo, Osvaldo Amado e Casa de Santar, do Dão.

O jantar tem início entre as 19h00 e as 20h30, e um custo de 250 euros por pessoa, incluindo wine pairing. As reservas podem ser feitas aqui.