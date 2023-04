Os hambúrgueres artesanais “Andor Bioleta” e “É só Bitaites” também já se provam em Gaia

O novo restaurante DeGema abriu portas no Mercado Beira-Rio (Avenida de Ramos Pinto, n.º 148, Vila Nova de Gaia), num reforço da presença da marca no distrito do Porto, onde já dispõe de dois espaços na cidade Invicta (Foz do Douro e Baixa do Porto), uma hamburgueria com vista mar em Vila do Conde e outra na Maia, a somar aos três restaurantes em Braga, cidade onde tudo começou.

Já a hamburgueria de Lamaçães (Rua Engenheiro Vilalobos, n.º 12, Braga) foi transportada para a porta ao lado com um espaço totalmente renovado e moderno.

Milton Araújo, CEO da DeGema, refere que o segredo está na “na utilização de produtos locais, de elevada qualidade e no fabrico próprio: da carne, ao pão, aos molhos e às sobremesas, tudo é feito dentro de portas”.

créditos: DeGema

“A abertura de um novo restaurante no lado de Vila Nova de Gaia advém do sucesso que a DeGema tem tido nos restaurantes na Foz do Douro e na Baixa do Porto, onde temos contado com casa cheia diariamente” , salienta Milton Araújo.

Conhecida pelos divertidos nomes dos hambúrgueres, inspirados nas expressões típicas de cada cidade onde se localizam os espaços, na DeGema todas as criações gastronómicas são pensadas pelos designados “artesãos DeGema”, do chef da cozinha ao chefe de sala, todos podem ver a sua receita disponível na carta.

No novo espaço, entre as diferentes opções gastronómicas, os clientes da DeGema podem encontrar os hambúrgueres “Andor Bioleta”; “É só Bitaites”; “Bai no Batalha”; “Botar corpo”; entre muitos outros que fazem as delícias dos “DeGema Lovers”.