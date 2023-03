O bar do Santa vai passear a sua happy hour pelo mundo através dos cocktails servidos em países selecionados por Danilo Dantas, um dos sócios da casa instalada no bairro de Alfama. “Adoro viajar e esta carta foi pensada para que nós pudéssemos viajar sem sair do bar, sem sair do Santa. A ideia é que aqui a pessoa se sinta confortável, como quando estamos em casa, rodeado de amigos, mas que também tenha experiências gustativas diferenciadas”, conta o sócio.

Da carta constam sete países e outras tantas bebidas selecionadas, uma para cada dia da semana. Da Itália, Spritz. Com cor alaranjada é feito com Prosecco, água com gás, Aperol e finalizado com uma rodela de laranja. De França o selecionado foi o French 75, cítrico e frisante. Já de Inglaterra, o Gin Tónico. Cuba é representada pelo Mojito, preparado com base de rum, limão e folhas de hortelã frescas. O México e Peru têm, respetivamente, Marguerita e o Pisco Sour para refrescar. E não poderia faltar a seleção do Brasil que tem a Caipirinha como bebida de destaque na carta. Para melhorar, das 16h00 às 20h00, as bebidas são em dose dupla para celebrar o aniversário do espaço.

Já as panelas estão sob comando de um novo chef, o brasileiro, João Lima, que chegou à casa inovando o menu. Para começar deve investir no Santíssima Trindade (15 euros), preparado com taco de camarão com abacate, taco de salmão com queijo creme e taco de polvo com húmus de espinafres. Já nos principais, o Nhoque Tuga (23 euros) tem massa de castanhas portuguesas e é servido com fonduta de queijo da ilha de São Jorge e ragu de ossobuco. Para adoçar o paladar, o Santo Pastel de Nata (10 euros); uma reinvenção do tradicional pastel de nata, preparado com creme de ovos e lima, amêndoas, massa folhada e peras cozidas no vinho.

O cliente pode reservar mesa no espaço para conhecer o novo chef e as restantes opções da ementa bem como o menu de cocktails disponíveis no Santa.