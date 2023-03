Chegou a primavera e, com a nova estação do ano, os sabores mais leves e diversificados na nova carta do restaurante Terra Nova. O menu preparado pelo chef Ricardo Estevas “reúne sabores autênticos, naturais, enraizados na nossa história e cultura da pesca do Bacalhau”, informa o restaurante em comunicado.

O Terra Nova tem para oferecer uma esplanada, situada no Torreão Nascente, em pleno Terreiro do Paço. O novo menu tem como ponto de partida os petiscos portugueses, com destaque para os Croquetes de choco com maionese de gengibre e limão, Croquetes de alheira com Queijo da Serra ou Peixinhos da horta com maionese de ervas.

Croquetes de alheira com Queijo da Serra. créditos: Terra Nova

Ainda nos pratos com feição petisqueira, sublinhe-se o Tártaro de novilho com mostarda Dijon ou o Carpaccio de tomate, burrata e azeite verde de manjericão. Para os amantes de peixe, a sugestão recai no Ceviche de Corvina com chips de batata-doce e milho frito.

Depois das entradas, segue-se a Sopa fria de melão com juliana de presunto.

Nos “Comeres da Horta”, o conselho da equipa do Terra Nova vira-se para o Mix de folhas verdes, frutos secos caramelizados, maçã verde e molho de iogurte com ervas.

Vieiras com puré de couve-flor, maçã verde e tomate confitado. créditos: Terra Nova

Símbolo da gastronomia portuguesa e emblema do Terra Nova, o bacalhau mantém-se na carta como a identidade agregadora, embora haja outras novidades nos “Comeres do Mar”, como as Vieiras com puré de couve-flor, maçã verde e tomate confitado. A carta oferece também um prato com Camarão Tigre, bisque e pudim de espinafres. Para os amantes de marisco, a sugestão é a Cataplana de Marisco, para duas pessoas, com lagostins, Camarão de Moçambique, ameijoas e mexilhão.

Terra Nova Ala Nascente Terreiro do Paço, n.º 85/86, Lisboa Contactos: tel 916 722 753; e-mail populi@populi.pt

No item “Comeres do Prado” há uma nova sugestão: o imperdível Magret de Pato em arroz crocante e molho de vinho do Porto.

Para terminar a refeição, sublinhe-se o Cheesecake de morango e o tradicional Pudim de Abade de Priscos com gelado de tangerina