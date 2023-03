Páscoa no InterContinental Lisbon com cabrito assado no forno e muitas doçuras

O primeiro sentido a despertar é o paladar e nada como um buffet completo para reunir a família. Para começar, o InterContinental Lisbon sugere uma seleção de saladas e pratos frios como ovos recheados, salmão com espargos e balantine tradicional de coelho.

Mas o principal aroma que chama a atenção ao olfato é o do Cabrito assado no forno, que faz parte dos pratos quentes, assim como a Canja de pato, os Raviolis de vieira e camarão e o Caril de coco com romanesco e cogumelos.

InterContinental Lisbon

E se a Páscoa é conhecida por ser uma doce celebração, no InterContinental Lisbon não poderia ser diferente. Nas sobremesas, o destaque recai no tradicional Folar de Páscoa e no delicioso Ovo de chocolate de Snickers. Na verdade, pode experimentar os dois e ainda o Pão de ló de Ovar, o Tiramisù de morango, o Cheesecake de alperce e mirtilo e muitos mais.

Os mais novos vão dar asas à imaginação com “DIYs” e meter as mãos, não na massa, mas sim no chocolate com o workshop dado pelo chef de pastelaria do InterContinental Lisbon. Pinturas faciais e um pianista para dar música aos seus ouvidos, são atrações que também fazem parte deste dia. As reservas podem ser efetuadas através do telefone 213 818 700 ou lisha.reservations@ihg.com