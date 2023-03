Restaurantes do WOW preparam almoço de Páscoa com cabrito, bacalhau, chocolate e um buffet

Para assinalar a Páscoa, vários dos restaurantes do WOW (Vila Nova de Gaia) vão juntar à sua carta habitual um prato especialmente pensado para as famílias que queiram reunir-se à mesa no almoço de 9 de abril.

A mais tradicional das especialidades da época serve-se entre os balseiros de vinho onde se instalam algumas das mesas do T&C. Cabrito de leite assado a baixa temperatura, batatinha com cebolada e ervas, grelos ao alho, jus de tomilho e vinho tinto (25 euros) é a sugestão do restaurante que faz da gastronomia tipicamente portuguesa o seu prato forte.

Escolha semelhante é também feita no Barão Fladgate. O restaurante das Caves Taylor’s vai servir Perna de cabrito assada a baixa temperatura, batata com paprica fumada, esparregado de grelos, legumes biológicos, regado com o saboroso molho do assado (54 euros/duas pessoas).

Bacalhau “abençoado” com puré de batata trufado, couve biológica, cenoura, pétalas de cebola, alho frito e azeite de Vargellas. créditos: WOW

Na Praça Central do WOW, com vista para o Douro, há duas escolhas. No Golden Catch, dedicado aos mariscos e peixes, o Bacalhau “abençoado” é servido com puré de batata trufado, couve biológica, cenoura, pétalas de cebola, alho frito e azeite de Vargellas. No vizinho Root&Vine, a base do prato mantém-se, mas, seguindo a tendência vegetariana do restaurante, o bacalhau é substituído pelo Tofu “abençoado” (16 euros).

O último dos pratos especiais traz à mesa um dos inevitáveis protagonistas da época e de toda a programação do Páscoa do WOW: o chocolate. No restaurante PIP, os fornos vão preparar uma Pizza de chocolate com 70% de cacau e frutos secos tostados (25 euros), que encantará miúdos e graúdos.

Pizza de chocolate. WOW

Para quem procure uma refeição capaz de agradar a toda a família, a escolha poderá passar pelo restaurante VP. Em modo buffet (65 euros por pessoa), vão ser servidos leitão, bacalhau com batata a murro e bife Wellington. Estes são apenas os pratos principais, a que vão juntar-se, entre outras iguarias, uma canja de perdiz, petiscos como rojõezinhos, bolinhos de bacalhau, sapateira recheada ou Folar de Páscoa com enchidos. Não faltarão também um buffet de saladas e outro de sobremesas, com os tradicionais Pudim Abade de Priscos e Folar doce, entre muitos outros.

Não só nos restaurantes vai viver-se a Páscoa do Quarteirão Cultural de Vila Nova de Gaia. De 6 a 10 de abril, a programação da “Páscoa de Chocolate” conta com uma exposição de ovos de chocolate, caça aos ovos nos museus, workshops de chocolate para os mais pequenos, sessões de showcooking com a Tia Cátia e o Marco Costa, animação musical e um mercado de chocolate com entrada livre.