Disponível de segunda a sexta-feira, entre as 12h00 e as 15h00, o menu de almoço do Rooftop Flores apresenta propostas leves e com apontamentos de inspiração mediterrânea. As opções, que são acompanhadas por batatas e salada, incluem um Creme de legumes e uma sanduíche à escolha: Focaccia Caprese, com queijo Mozzarella, tomate, rúcula e pesto de manjericão; Focaccia de frango, com tomate, ovo cozido, maionese e folhas verdes; Sanduíche de salmão (fumado) e rúcula; e, por último, Sanduíche de rosbife, com maionese de alho.

O menu tem o valor de 12,5 euros por pessoa. Em complemento, mantêm-se disponíveis as cartas de bebida (com opções de vinho a copo a partir de 5 euros e cocktails a partir de 4 euros) e de petiscos para partilhar, incluindo sobremesas como Queijada de coco, Bolo de chocolate e nozes e Trufa clássica elaborado com Vinte Vinte, marca de chocolate artesanal do World of Wine.

Rooftop Flores Rua da Vitória, n.º 177, Porto Contactos: tel. 933 020 645

Porque a nova temporada antecipa dias mais frios e chuvosos, o Rooftop Flores mantém o serviço de almoço disponível no espaço interior, a poucos degraus da área de jardim, área também ideal para nómadas digitais.