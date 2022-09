Com mais de dois mil anos de história, o saké modernizou-se ao longo dos anos e, além de ser degustado puro, chega às mesas em versão cocktail ou em diferentes combinações. É perfeito para todas as estações porque pode ser servido quente, frio ou à temperatura ambiente.

Para celebrar o Dia Mundial do Saké, preparámos um roteiro por Lisboa e Cascais com quatro locais que combinam cartas de saké e a gastronomia japonesa.

Num ambiente decorado com itens típicos japoneses, o saké não podia ser servido de outra maneira no Kapitan Ramen. Chega à mesa num copo dentro de uma caixa de madeira - de forma tradicional. O destaque é para o Sake Shogun (7,9 euros/pessoa - 12,9 euros/garrafa), que pode ser servido quente ou a temperatura ambiente.

A combinação perfeita com o saké fica ao encargo do ramen: a verdadeira sopa japonesa.O destaque do restaurante, inaugurado por duas amigas chinesas, Angela Chen Cheng e Yukun Zhang, é o Naruto Ramen. Inspirado na série japonesa, tem como base caldo de osso de porco, acompanhado de chashu de porco, bambu, cebolinha e milho (12,5 euros). A versão vegetariana, Naruto Veggie Ramen (9,95 euros), é feita com caldo à base de leite de soja, tofu, kimchi e milho. Ambos são servidos com ovo koncha marinado e estampado com o símbolo do anime; podem ter um picante extra na versão hell, nos níveis de 1 a 4 (+1 euro).

créditos: Kapitan Ramen

Ao brindar, os japoneses dizem: "kanpai!" E, no Nozomi Sushi Bar, o clima é de festa, porque a casa celebra o segundo aniversário. O brinde, claro, é com o saké, que ganha destaque no cocktail Ninja Verde, feito com saké, xarope de maçã verde, limão, kiwi (12 euros). Já as Caipi Sakes podem ser preparadas com frutos vermelhos ou uva verde e o cocktail Basil Collis Sake é uma combinação de saké, gin, limão, folhas de manjericão e finalizado com água gaseificada.

O restaurante, que pertence ao grupo Honorato, tem uma nova sócia, Laíza Lavinia, e apresenta também novidades na carta para acompanhar os cocktails: o lamen, uma massa japonesa com carne de porco, ovo cozido e cebolinho (14 euros); o Yakimeshi, arroz com legumes salteados e ovo (6 euros) ou Tori, um franguinho panado com legumes e molho cítrico (6 unidades - 9 euros).

Para os amantes do sabor a mar, as sugestões ideais são: Ebi Spice, um camarão panado, envolto com salmão braseado e sweet chilli (14 euros); Maki especial, sem algas, com arroz, salmão, alho francês (14 euros) ou o Uramaki san, servido com arroz de sushi, salmão, atum, lírio, ovas de peixe voador e finalizado com trufa (16 euros). Para os amantes da culinária vegan, recomenda-se o Maki vegan, com arroz de sushi, abacate, tomate seco e pepino, finalizado com toque de molho cítrico.

créditos: Nozomi Sushi Bar

No Moa Sushi, o saké pode ser apreciado puro (7,5 euros/250ml) ou em cocktails, como na refrescante Sangria Moa, preparada com saké e gengibre (13,5 euros, 1 litro/22 euros, 2 litros) e a Sakerinha (6 euros). São combinações perfeitas para harmonizar com os ingredientes frescos do espaço, como o peixe nacional que chega diariamente à cozinha do restaurante fundado pelo chef Nuande Pekel e a sócia Madalena Sousa Coutinho.

Kapitan Ramen Bar - Bairro da Liberdade

Rua Alexandre Herculan, n.º 17B, Lisboa

Contactos: tel. 935 023 636 Kapitan Ramen Bistro - Zona dos Anjos

Rua Jacinta Marto, n.º 1A, Lisboa

Contactos: tel. 213 520 273 Nozomi Sushi Bar

Rua Luis De Camões, n.º 86, Alcântara, Lisboa

Contactos: tels. 216 036 599/932 379 114 Moa Sushi - Cascais

Travessa das Oliveiras, 131, Cascais

Contactos: tels. 210 964 967/913 515 352 Moa Sushi - Parede

Avenida República, n.º 1165 Loja Dta, Parede

Contactos: tels. 211 990 738/910 868 980 Kantō Sushi Fusion

Estrada da Luz, n.º 161A, Lisboa

Contactos: tel. 218 237 058/912 441 443

O chef Pekel recomenda o menu de degustação (25 euros/pessoa), disponível na filial da Parede, com os best-sellers do restaurante. A viagem de sabores orientais começa com o Misu Shitake, que mistura cogumelos shitake, cebolinho, alho francês e alga wakame. O percurso segue com as Gyosas, acompanhadas de cebolinho e molho tonkatsu; com o Hot Sushi e com o Rolo Especial (quatro peças/cada). Para finalizar em grande, o cliente pode escolher entre três combinações: tradicional, fusão ou salmão (16 peças cada).

A festa do saké está garantida no Kantō Sushi Fusion, com a Sake Party, bebida exclusiva com saké, sumo de laranja natural e água tónica (9,5 euros). Para melhorar as comemorações na compra de um combinado freestyle (a partir de 47 euros), o cocktail é oferta da casa (às sextas, sábados e domingos).

Os acompanhamentos para a bebida ficam a cargo da fusão da comida japonesa com a diversidade da culinária asiática de países como Índia, Taiwan, Tailândia e China. O restaurante, do grupo Honorato, serve criações como o Uramaki chizu, rolo especial com salmão e queijo creme no interior, envolto por salmão braseado, queijo brie e crispy de cebola (11,9 euros, oito unidades) e o Taco sushi, com recheio de salmão em molho kimuchi e alga nori (5 euros, duas unidades). Não pode deixar de provar o Carpaccio de Lírio com molho especial do chef, feito com um peixe branco cortado delicadamente em fatias finas (7 euros, seis unidades); e o Pad Thai, preparado com noodles de arroz, vegetais, ovo e que pode ser servido com carne, frango, gambas ou versão vegetariana (a partir de 8,5 euros).