Algarvio Vista Restaurante com jantares especiais. Grandes chefs cozinham a quatro mãos

O primeiro “Guest Chef Series” decorre a 9 de outubro, com a vinda a Portugal do chef turco Maksut Aşka, do restaurante Neolokal, em Istambul.

No jantar a quatro mãos com João Oliveira, os dois chefs criarão sete momentos, e Maksut terá carta branca para desenvolver metade dos pratos do menu. Os dois chefs farão uma visita no dia anterior a diversos produtores da região, privilegiando o produto estandarte do Vista: peixe e marisco.

Maksut Aşka abriu o seu primeiro restaurante em 2007, ao qual se seguiram mais três projetos. Foi no Sekizistanbul que o chef começou a desenvolver aquela que se tornaria a sua missão, um conceito que ele definiu como neolocal, ou seja, o respeito pelas suas origens, tradições e memórias, sob uma abordagem atual e moderna. Uma abordagem que culminou na abertura de um restaurante com esse nome: Neolokal, no Salt Galata Museum, em Istambul, Turquia.

Neolokal faz parte da lista dos “50 Best Discovery” e Maksut foi distinguido como Melhor Chef do Ano pela Time Out de Istambul, em 2014, e recebeu ainda o prémio Le Proche, no 10º aniversário do Omnivore Paris.

chef turco Maksut Aşka

João Oliveira nasceu em Valongo e iniciou o seu percurso gastronómico no Largo do Paço, da Casa da Calçada, seguindo-se o The Yeatman, em Vila Nova de Gaia.

Em 2014, Gonçalo Narciso dos Santos, diretor do Bela Vista Hotel & Spa, contactou João com o desafio de esculpir novo caminho para o Vista, aberto desde 2011.

Em 2015, João Oliveira mudou-se para Portimão com a responsabilidade de montar um projeto do zero, contratar equipa de cozinha e de sala totalmente novas. Depois de várias mudanças, o Vista formou a sua linguagem e atualmente as opções passam apenas a dois menus, o “Viagem” e o “Mar e Sustentabilidade”. Em 2017, o Vista conquistou a primeira estrela Michelin.

Em 2018, João Oliveira recebeu a distinção “Man of the Year Gourmet”, da GQ e um ano mais tarde, atribuído pela International Academy of Gastronomy, o “Chef de L’Avenir”.

O jantar custa 230 euros por pessoa com harmonização de vinhos incluída e é limitado a 20 pessoas. As reservas podem ser no site do restaurante.