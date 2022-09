O novo restaurante da Ericeira faz uma viagem aos sabores do Médio Oriente

Quem chega à vila da Ericeira apaixona-se por este paraíso de casas pintadas com as cores do mar. O mesmo aconteceu com Katharina, a mente por detrás do Balagan, um espaço gastronómico com terraço, esplanada e restaurante.

São várias as figuras femininas que fazem o dia a dia do Balagan. Atrás dos tachos da cozinha está a própria Katharina apoiada pela sua sous chef Tereza Silva, apostadas numa carta inspirada nos sabores do Médio Oriente e do Mediterrâneo, desde a primeira refeição à última do dia. Já todo o design de interiores do espaço ficou nas mãos de Ingrid Aparicio, que encabeça o Studio Bacana. Juntamente com Katharina querem apoiar outras empreendedoras locais.

A paleta de cores fixou-se nos tons terrosos, uma inspiração direta da praia e das falésias que rodeiam o restaurante. As faixas amarelas e brancas foram pensadas para honrar a tradição dos antigos toldos de praia na Ericeira.

O edifício branco e moderno que alberga o Balagan divide-se em três pisos distintos. No piso térreo, está o Deli Balagan, um café e esplanada a funcionar como apoio de praia e com um menu reduzido com pequenos pratos e snacks que vão do pequeno-almoço ao almoço. Os clientes podem começar o dia com um pequeno-almoço Balagan, composto por hummus, labneh, salada picada, azeitonas temperadas, ovos mexidos com za‘atar e pão pita (8,5 euros), uma tigela de granola (5 euros) ou até uma oriental Frenchie (7,8 euros) que é uma babka de chocolate - ao estilo das rabanadas -, labneh doce, tahini, dukkah e molho de frutos vermelhos.

No campo dos petiscos há pratos como Rosbife com tahini, sementes de tomate, zhug, salada de ervas e pickles de cebola roxa (9,8 euros), ou um Sabich de hummus, beringelas fritas, tomate cereja, grão-de-bico e pepino (7,5 euros). Algumas mesas do Deli Balagan estão ainda reservadas para co-working com vista para o mar.

No segundo piso, encontra-se o restaurante e terraço com a ação entregue aos almoços e jantares. O menu mantém a inspiração mediterrânea e no Médio Oriente, cruzando com a culinária e produtos portugueses. Logo nas entradas há Camarão à Bulhão Pato com pão pita (12,5 euros) ou Borrego temperado e salsa (9,5 euros). A carta segue com opções como Choco e batata-doce (12,5 euros), a clássica Shakshuka (7,5 euros), ou Koftas de borrego em pão chato com labneh (14,5 euros).

O menu contempla ainda alguns pratos vegetarianos como é o caso do Grand Balagan mezze com hummus, babaganoush, falafel de pipocas e salada que pode ser pedido para uma, duas ou quatro pessoas. Nos doces, segue-se a tradição com um Gelado artesanal de chocolate e tahini (5 euros).

No capítulo das bebidas, destacam-se os cocktails de autor pensados para harmonizar com os pratos do menu. Os apreciadores de cerveja têm na carta opções de duas cervejeiras da Ericeira, a Mean Sardine e a Botão, e existe uma seleção de vinhos de marcas independentes de várias regiões do país e também diversas referências de vinhos naturais.