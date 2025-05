Quatro de maio tornou-se uma data famosa para os que conhecem de cor a frase “May the force” [sonoramente semelhante a “the 4th”] be with you, retirada da saga de filmes Guerra das Estrelas. Seja para estes ou para os curiosos com o mundo da ficção científica, as portas do Blss U abrem-se para celebrar a 3 de maio.

Entre as 22h00 e a 1h00, o Blss U será transformado para a ocasião, com projeções de excertos dos filmes e um photobooth com adereços para registar o momento. Para animar a pista de dança, está garantido um DJ set.

O acesso à festa custa 5€ por pessoa e inclui um copo de sangria vermelha com frutas exóticas, inspirada no “lado negro da Força”. O uso de máscara alusiva ao tema não é obrigatório, mas incentivado, para que a festa seja completa.

Antes disso, entre as 19h30 e as 22h30, há um jantar temático servido em modo buffet (35€ por pessoa com bebidas e acesso à festa incluídos). Seja nas entradas, principais, sobremesas ou bebidas, não há iguaria a que escape um nome alusivo à saga.

Os motivos para embarcar nesta viagem galáctica começam com os Cornetos de salmão e com a Bola de Berlim e leitão, já nas saladas salta à vista a de Morcela e feijão frade, a Salada caprese e ainda o Tabule de legumes e caril de madras.

Segue a jornada gastronómica pela galáxia, agora rumo aos principais. Para começar, propõe-se uma Canja de bacalhau, Cebola frita e óleo de salsa. Em seguida, será possível optar entre a Perna de frango assada com puré de batata com mascarpone e limão ou, para os foragidos do império carnívoro, há também um prato de Tofu com batata-doce e laranja.

Além do lado luminoso e do lado negro, sobre ainda espaço para o lado doce. Entre as sugestões estão o Cheesecake negro com morangos macerados, o Fraiser de frutos vermelhos e um Bolo de chocolate com creme de pimenta-rosa.

Para além da Sangria vermelha com especiarias exóticas, serve-se ainda um Mojito com matcha e menta e um Mocktail com arando, frutos vermelhos e água tónica.