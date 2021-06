A chegada de uma nova estação levou o restaurante Avista, localizado no Les Suites at The Cliff Bay, com uma vista desafogada sobre o mar, a renovar a carta. Agora, é possível encontrar não uma, mas duas propostas distintas: uma carta tradicional e uma pensada em particular para quem procura opções vegetarianas.

Ambas as cartas continuam a privilegiar os produtos regionais, tal como é característico na cozinha dos restaurantes PortoBay. “Neste novo menu do restaurante Avista continuamos a apostar na qualidade e frescura dos produtos locais. Exemplo disso são as frutas tropicais que continuam a ter uma forte expressão no menu, a frescura do peixe da nossa costa, diferentes cortes de carnes, incluindo carnes maturadas, que são preparadas no Josper e que confere aos alimentos um sabor único. Com o novo e renovado menu vegetariano temos opções como o húmus de beterraba, tofu com jus de legumes, salada de alface coração e gaspacho da estação. Nas sobremesas inserimos o petit gâteau, goiaba exótica e a cada dia temos uma ‘gourmandise’ diferente”, refere o Chefe João Luz, responsável pela cozinha do Avista.

créditos: Hotel Les Suites at The Cliff Bay

De destacar ainda o Camarão “al diablo”, o frango primavera no josper e as vieiras com risotto da estação. Estas são algumas das novidades possíveis de encontrar no novo menu do restaurante Avista. Além delas, o menu apresenta também o “Tradição Bib Gourmand” e “Inovação 2021”, dois menus de quatro e seis criações, respetivamente, com sugestões especiais do chefe.

créditos: Hotel Les Suites at The Cliff Bay

Por fim, o Avista apresenta ainda uma carta exclusivamente vegetariana, com propostas independentes pensadas para quem segue um regime vegetariano. Tofú com jus de legumes, ovo a baixa temperatura e almôndegas vegetarianas com ragoût de lentilhas e caril são algumas das opções disponíveis numa carta composta por entradas, sopas e saladas, várias opções de pratos principais e sobremesas.

Restaurante Avista Hotel Les Suites at The Cliff Bay, Estrada Monumental, nº 145 Ilha da Madeira Contactos: tel. 291 707 770; e-mail avista@portobay.pt

O restaurante Avista, abriu há cerca de ano e meio e foi distinguido na mais recente edição do Guia Michelin com o Bib Gourmand. Orientada pelo chefe Benoît Sinthon (The Cliff Bay, restaurante Il Gallo d´Oro, duas estrelas Michelin), no dia a dia a carta mediterrânica do Avista está sob a batuta do chefe João Luz.