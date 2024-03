Da carta do Nine by Cantinho dos Bragança destacam-se uma seleção de petiscos portugueses para partilhar, tais como Ceviche de robalo (12€), Tacos de salmão (14€) ou Gambas crocantes (14€) entre outras opções. Como pratos principais, o chef sugere Polvo do chef (28€), Entrecôte (42€/duas pessoas) ou Linguine negro com gambas e amêijoas (24€). Leite creme queimado (6€), Cheesecake de limão com coulis de frutos silvestres (7€) ou Brownie com caramelo salgado (7€) são as sugestões disponíveis como sobremesa.

Para além da gastronomia, os cocktails são uma forte aposta do Nine by Cantinho dos Bragança. Para além de clássicos tais como Mojito (10€), Margarita (10€) ou Porto Tónico (10€), entre outros, o espaço oferece uma seleção de cocktails de assinatura: Green Witch, com base de maçã verde, botânicos africanos e o gin como protagonista ou o Premium Moscow Mule, à base de espuma de manjericão e gengibre.

“Temos estado a apostar muito na dinamização deste espaço e na colaboração com entidades e parceiros locais, de forma a aumentar o nosso leque de ofertas. Procurámos um parceiro local que se enquadrasse nos nossos ideais, criando aqui uma solução perfeita para aquilo que é a falta de oferta deste tipo de espaços na cidade do Porto, sobretudo ao nível de rooftops”, destaca Manuel Machado Carneiro, General Manager do Yotel Porto.

A marca Cantinho dos Bragança conta já com um primeiro espaço, aberto em 2016 na Praça dos Poveiros e na Rua da Alegria, no Porto, em 2021.