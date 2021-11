Para quem pretende celebrar a melhor época festiva sem sair do conforto da sua casa, o Lisbon Marriott Hotel propõe várias sugestões de take away (“Christmas to Go”): leitão, cabrito, peru (79 euros cada - 8 a 10 kg); ganso (59 euros - 4 a 5 kg) e pato (39 euros - 3 a 4 kg) com acompanhamento à parte: arroz de forno, batata assada com alho e alecrim, legumes assados com tomilho, esparregado de espinafres e couve roxa. Para sobremesas: bundt cake de laranja e toffee e banana bread (15 euros cada); bolo-rei (20 euros) e bolachas de gengibre (5 euros).

As encomendas devem ser feitas, pelo menos, com 48 horas de antecedência através do telefone 217 23 5 400 e depois levantadas no Lisbon Marriott Hotel, localizado na Av. dos Combatentes nº 45, Lisboa.

Já o Citrus Grill Restaurante, com uma vista privilegiada para o jardim, oferece na noite da consoada e no almoço do dia de Natal um buffet de frios e quentes (52 euros por pessoa, com bebidas incluídas - vinho branco e tinto, cerveja nacional, refrigerantes, água, café e chá).

Na Noite da Consoada, a magia vai tomar conta do Citrus Grill Restaurante. O chefe de cozinha António Alexandre preparou um buffet especial, com opções de pratos tradicionais. Destaque para a salada de polvo com pickles, mexilhões alimados (frios); caldo aveludado de aves com hortelã, bacalhau lascado com broa, grelos de nabo, batata e cebolinhas; peito de peru assado recheado com espinafres, farinheira e pinhões (quentes). Entre as sobremesas, os sonhos, rabanadas, arroz doce, cheesecake de snickers,mousse de chocolate toblerone, trouxas de ovos e tronco de natal.

Para almoço do dia de Natal, as opções do buffet são variadas que vão desde creme de brulée de ervilha e hortelã, crepes de arroz, camarão, legumes e molho teriyaki, salada de ovas de bacalhau e pimentos, empadinhas de pato com frutos secos (frios); creme aveludado de camarão com croutons e poejo, bacalhau gratinado com camarão e espinafres e arroz jasmin, perna de pato confitada com molho de citrinos com batata salteada, cebolinhas e cogumelos (quentes). Aos apaixonados por sobremesas: fonte de chocolate com frutas da época, brundt cake de abóbora e especiarias, aletria, chamuças de ameixas de Evas entre outras.

Reservas através do telefone 217 235 400 e 914 391 060

A programação para a quadra inclui pacote de alojamento com quarto deluxe, com pequeno-almoço, check-out tardio, às 15h00, e jantar de natal no restaurante Citrus no valor 191 euros/noite (uma pessoa) e 243 euros/noite (duas pessoas).

Passagem de Ano

Na Passagem de Ano será oferecido um jantar buffet delicioso com pacote de bebidas, animação do DJ (a partir das 20h00) e alojamento (Quarto Deluxe /BB com check-out às 15h) no valor 244 euros/noite (uma pessoa) e 329 euros (duas pessoas).

Para quem opte apenas pelo jantar de Fim de Ano ao som do DJ, o chefe de cozinha António Alexandre propõe: cocktail de camarão com molho cocktail e mexilhões de escabeche; sapateira recheada; tarteletes de bacalhau e pimentos assados (entradas); canja de perdiz, robalo com molho de espumante açafronado, lombo de novilho assado e trinchado, crepe de mariscos (quentes); bolo rei, mil folhas de framboesas e creme de limão, brownie de chocolate com frutos secos, torata de laranja do Algarve, panna cotta de framboesa (sobremesas).

Preços: primeiros 50 lugares – 85 euros, subindo o valor até aos 165 euros (131 a 180 lugares).

No Brunch Ano Novo, o destaque recai nos wraps de cavala fumada com agriões, tapenade de tomate assado, salada de polvo com cebola assada e pimentos, Hummus tricolor, focaccia, rillettes de caça e paté de fígado de pato (frios); ovos estrelados, mexidos ou omeletes, panquecas ou waffles belga com molhos e condimentos, linguinni nero com camarão e molho pesto de coentros (quentes); pudim de tapioca , polpa de manga, toucinho do céu (sobremesas). O preço orça os 59 euros por pessoa.

O pacote de bebidas está incluído (welcome drink, vinho branco e tinto, cerveja nacional, refrigerantes, águas, café e chá).

Para crianças até aos três anos (inclusive) o brunch é grátis, entre os quatro e os dez anos, pagam 50% do valor dos adultos.

Reservas através dos telefones 217 235 400 ou 914 391 060.