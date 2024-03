A nova Pizzeria do Fontinha Hotel, situada numa das principais artérias portuenses, conta com um menu desenvolvido pelos chefs Miguel Rocha Vieira e Pierre-Olivier. A massa napolitana é feita dentro de portas e resulta de um processo de 48 horas de maturação. Já os ingredientes principais viajam de Itália diretamente até à cozinha do Fontinha Hotel.

O menu é composto por oito pizzas, onde se destacam as tradicionais Margherita (10€), composta por molho de tomate, fior di latte e manjericão, Capricciosa (13€), com fiambre, cogumelos, alcachofras, azeitonas, Prosciutto (16€), com presunto, queijo provola fumado, rúcula, fior di latte e Quattro Formaggi (12€), coberta com os queijos mozzarella, gruyère, gorgonzola e grana padano. Há ainda combinações mais arrojadas com molho pesto de manjericão, rodelas de pepperoni e queijo burrata como protagonistas.

Até 24 de março, é possível usufruir da campanha de lançamento, degustando duas pizzas pelo preço de uma. As primeiras 200 pessoas a aproveitar a campanha de abertura poderão descobrir o restante menu através do acesso a um código promocional de 25% de desconto na próxima refeição.

As reservas na Pizzeria Fontinha Hotel podem ser feitas através da plataforma The Fork ou diretamente com o restaurante, através do número de telefone 912 505 673 ou do e-mail info@fontinhahotel.com