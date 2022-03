De nome Lea, o mais recente espaço da Boavista conta com duas salas interiores, uma esplanada coberta e um jardim com entretenimento para as crianças, numa capacidade total aproximada de 40 pessoas.

“O nome Lea é em memória da minha bisavó Lea”, refere Catarina Ferreira Lopes, sócia do projeto e bisneta. “Esta era a casa dela e fiz questão de manter vivas várias memórias suas na decoração do espaço, tal como a bicicleta da esplanada interior. No fundo todos gostamos de retornar à casa dos avós por nos sentirmos bem acolhidos e é dessa forma que queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam”, sublinha Catarina.

A Avenida da Boavista é um dos epicentros empresariais do Porto, e é conhecida pela sua oferta gastronómica maioritariamente orientada para os menus executivos. Segundo Ivo Polónia, chef do Lea, "não há concorrência direta no setor nas proximidades, pelo que vimos na localização uma boa oportunidade de explorar a oferta de brunch num horário alargado, com clássicos e outros pratos tendência de produtos sazonais. Temos opções práticas, para que as pessoas nos possam visitar em contexto de trabalho, mas também possam apreciar com as suas famílias um delicioso brunch de fim de semana no nosso jardim”.

Na Carta há opções leves para todo o dia, como é o caso da Cookie com copo de leite (3 euros), os scones (4,5 euros) ou a Fatia de bolo Lea (3 euros), mas também opções mais compostas como as entradas e os petiscos, os ovos, as saladas, tostas e sanduiches, e as sobremesas.

Nas entradas e petiscos, destacam-se o Ceviche de atum com leite de coco (7,5 euros), os Nacos de mandioca e batata-doce fritas com maionese de paprica fumada (4 euros) e a Tarte Tatin de tomate, tomate seco e cebola com queijo feta (7,5 euros).

The Foodies Club 2022

Há ainda uma secção só de ovos, sendo que aqui as recomendações do chef passam pelo Ovo seis minutos, tosta, abacate e holandês tostado (6,5 euros), com variações, por exemplo, de Salmão fumado (9 euros).

Nas saladas e taças o destaque vai, entre outras, para a Polenta cremosa com camarão, bacon e parmesão (11 euros) ou com Cogumelos grelhados e parmesão (9 euros).

Entre fatias, há a Sanduíche de frango crocante em pão brioche (8,5 euros), o Hambúrguer OMG com dip de cheddar (8,5 euros) e a Tosta de atum marinado com guacamole (9,5 euros).

As panquecas da casa são servidas em frigideira de ferro e há duas opções - Panqueca de chocolate e frutos vermelhos com gelado de queijo creme (6 euros) e a Panqueca de banana e caramelo salgado com gelado de manteiga de amendoim (6 euros).

Lea Av. da Boavista, nº 854, Porto Horário: de quarta a domingo, das 10h00 às 20h00 Contactos: tel. 931 700 370.

Ainda nos doces há o Cheesecake de requeijão e speculoos com gelado de cereja amarena (5 euros), a Mousse de chocolate FDP com caramelo salgado, crocantes e gelado de queijo creme (5 euros) e o Abacaxi - picante, doce e ácido (5 euros).