O novo programa “Famílias”, do Clube de Golfe da Quinta das Lágrimas, desafia as famílias a aliarem a atividade física a momentos de lazer e bem-estar ao ar livre com uma sessão de iniciação ao golfe. O programa, disponível para grupos entre dois a seis elementos, tem um custo de 22 euros por adulto e 18 euros por criança.

No que toca às propostas à mesa do chef Vitor Dias e para almoço de dia 19, no restaurante Pedro & Inês (para família de quatro ou mais pessoas), a escolha do chef inclui Sopa de hortaliças ou Tulipa de pate de frutos do mar com salada ibérica. Para prato principal pode-se optar por Filete de pescada com arroz de feijão ou Pato assado com laranja e gratinado de batata. Salame de Chocolate e creme de leites ou Composição de frutas são as sugestões para sobremesa. O menu, disponível por 21,20 euros por pessoa, inclui ainda água e copo de vinho, café. O couvert pode ser também incluído com um suplemento de 3 euros. Para brindar à feliz data o restaurante oferece o digestivo ao Pai.

Também o Arcadas, restaurante da Quinta das Lágrimas, que abre ao jantar, sugere o “Menu Lágrimas” que inclui o amuse bouche “Aceite os cumprimentos do chef Vitor Matos”. Segue-se o Ovo da Vizinha como entrada, o Prado para prato principal e o icónico O Coração para finalizar a refeição. O menu disponível por 67,50 euros por pessoa inclui petit fours e café. Nas reservas familiares de 4 pessoas ou mais o restaurante oferece uma garrafa de vinho Pedro & Inês no final da refeição

As reservas podem fazer-se pelo telefone 239 802 380 ou e-mail reservas@quintadaslagrimas.pt